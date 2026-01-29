В деревне Кондратово открылась поликлиника, которая рассчитана на 100 посещений в смену. Медучреждение обслуживает порядка 16 тыс. взрослых пациентов и предлагает полный спектр медицинских услуг. Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием.

В поликлинике есть кабинеты офтальмологии, эндоскопии, томографии, УЗИ и физиотерапии. Он также посетил дневной стационар на шесть коек, рентгенодиагностическое отделение и кабинет флюорографии.

Врач-офтальмолог Марина Романова отметила, что новое оборудование позволяет проводить как плановые приёмы, так и экстренную помощь. Она подчеркнула, что поликлиника светлая и просторная, что положительно сказывается на пациентах.

Врач-терапевт Надежда Степанова пришла работать в поликлинику по программе «Земский доктор». Она рассказала, что благодаря этой программе смогла найти работу рядом с домом и направила выделенные средства на ипотеку.

В Осе открыта новая поликлиника на 100 посещений в смену, построенная по нацпроекту

В городе Оса Пермского края завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену и 20 тысяч пациентов в год.

Новое медучреждение, рассчитанное на оказание помощи 20 тысячам человек в год, построено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и краевой Адресной инвестиционной программы.

