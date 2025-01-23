В России разработали дроны-ретрансляторы «Касатка»

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Дроны-ретрансляторы «Касатка», которые могут применяться как ложные цели, мимикрируя, например, под ударные беспилотники «Герань», разработаны в России. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

«Мы решили сделать дрон, назвали его „Касатка“ за обтекаемость форм. Летая на высоте от километра до двух, он может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км для управления дронами-квадрокоптерами типа [квадрокоптеров-камикадзе] „Трибунал“. Изначально разрабатывая дрон такого типа, мы понимали, что он будет многофункциональным — в военных целях он может использоваться как ложная цель, чтобы запутать противника и разрядить ракету ПВО по ложной цели, которая стоит в разы меньше, чем более дорогой беспилотник — например, „Орион“. Либо „Герань“, потому что если его сделать со специальными отражателями, то в радарах ПВО он будет отражаться, как „Герань“ по размеру», — рассказал директор новосибирского преприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов.

По его словам, в настоящий момент основное назначение дрона «Касатка» — ретранслятор, однако еще его можно применять как дрон-камикадзе. «В таком случае он может нести до 3 кг взрывчатого вещества и с ним лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе от 40 минут до часа», — пояснил Жернов.

Ранее Народный фронт сообщал о дроне «Трибунал» от новосибирских разработчиков, дальность полета которого составляет более 10 км.

«Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие разработки.

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