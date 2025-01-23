Холдинг «Швабе» обеспечил оптической компонентной базой свыше 20 разработчиков

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Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 2024 году передало более 20 компаниям из России и Беларуси свыше 4000 дифракционных решеток. Их устанавливают в спектральных приборах, предназначенных для картографирования, фармацевтики, решения экологических и других задач.

НПО ГИПО — крупнейший производитель дифракционной оптики на российском рынке. Предприятие выпускает 70% от всего объема такой продукции в стране.

«Дифракционные решетки нашего производства традиционно пользуются высоким спросом. Ежегодно мы поставляем заказчикам сотни изделий. За последние пять лет на российском и зарубежном рынках предприятием реализовано свыше 10 тысяч единиц продукции. В этом году география поставок охватила семь регионов страны, а также была отправлена в Беларусь», — отметил временный генеральный директор НПО ГИПО Сергей Косковский.

Дифракционная решетка представляет собой оптическую подложку, на поверхность которой нанесено множество штрихов. Это изделие — важная составляющая спектрофотометров, спектрометров и других аналитических приборов, которые применяются при изучении состава почвы, фармпрепаратов и других различных материалов. Кроме того, решетки используются при создании лазерных систем, в приборах сельскохозяйственного и геологического картографирования и в ряде других изделий.

НПО ГИПО ведет выпуск дифракционной оптики с 1984 года. Предприятие обладает уникальным научно-производственным комплексом по разработке и серийному производству всех видов нарезных и голограммных решеток.

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