В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

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«Гравитон» запустил серийное производство настольных ПК с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта. Компьютеры выполнены в классическом и компактном форматах.

Российская компания «Гравитон» сообщила CNews о начале серийного производства двух системных блоков Д31А и Д51А с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря этому ИИ-интерфейсы можно запускать прямо на локальном компьютере, что избавляет от зависимости от интернет-сервисов, а также ускоряют приложения, опирающиеся на алгоритмы искусственного интеллекта.

Устройства оснащены материнскими платами собственного производства «Печора-2» и оперативной памятью 16-32 Гб стандарта DDR5. Эти ПК были представлены в августе, теперь они запущены в серийное производство.

Компьютеры «Гравитон» Д31А и Д51А производятся на базе процессоров AMD Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700 °F и Ryzen 7 8700G на архитектуре Zen4 и сокетом AM5.

Ключевое преимущество этих процессоров — высокая производительность ИИ-ускорителя, обеспечивающего до 16 триллионов операций в секунду (TOPS). Такую эффективность обеспечивает наличие в архитектуре следующих компонентов: ядра, которые адаптированы под нагрузки связанных с расчетами ИИ, графический процессор AMD Radeon и блок нейронной обработки (NPU).

«Последний год показал, что ИИ сейчас является ведущим трендом — как в вопросе аппаратных, так и программных решений. Отвечая запросам рынка, мы расширили линейку клиентских устройств на базе процессоров AMD, заточенных на работу с искусственным интеллектом, и материнских плат собственной разработки. Рады сообщить, что сейчас эти решения сертифицированы и успешно запущены в серийное производство», — комментирует Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон».

Включение компьютеров Д31А и Д51А в реестр промышленной продукции Минпромторга России запланировано до конца 1-го квартала 2025 года.

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