На Васильевском острове открылся новый корпус Санкт‑Петербургского филиала Высшей школы экономики

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В День Российского студенчества, распахнул свои двери новый учебный корпус Санкт‑Петербургского филиала университета «Высшая школа экономики».

В исторических стенах бывшего канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» разместились ключевые подразделения — Школа информатики, физики и технологий, Школа дизайна, образовательные программы направления «Медиакоммуникация», а также лаборатории индустриальных партнёров университета.

В декабре 2024 года Всемирный клуб петербуржцев включил Канатный цех завода «Красный гвоздильщик» в «Белую книгу» Петербурга и присвоил «Знак соответствия» в номинации «Реставрация памятников архитектуры». Работы по ремонту, отделке и переоснащению здания потребовали от строителей и реставраторов особо бережного и внимательного отношения.

Часть пространства нового корпуса занял музей архитектуры, посвященный архитектору и создателю Канатного цеха Якову Чернихову. В новом корпусе развёрнута выставка его архитектурных фантазий. Эти уникальные графические работы легли в основу учебных пособий и принесли автору мировую славу.

Свой новый образовательно-просветительский проект НИУ ВШЭ Санкт‑Петербург реализует совместно с Архитектурным благотворительным фондом имени Я.Чернихова.

Главными хозяевами нового-старого корпуса станут почти 4 тысячи студентов — будущие дизайнеры, специалисты IT- сферы, социологи. В здании для них обустроили лаборатории, производственные пространства, коворкинги, аудитории. Открыты представительства производственных партнеров НИУ ВШЭ — Санкт‑Петербург. Студенты уже с первого курса смогут получать навыки работы над реальными проектами и погружаться в корпоративную культуру ведущих российских компаний, среди которых — VK, Biocad, t2, Yadro, 1C, «Яндекс», «Газпром нефть», «Леста Игры», РБК и другие.

Планируется, что новое образовательное пространство в историческом здании завода «Красный гвоздильщик» станет драйвером развития университета. В 2025 году откроется более десяти новых профилей и направлений подготовки, среди которых — телекоммуникации, теоретическая и прикладная механика, история искусств, архитектура. Студенты совместно с индустриальными партнерами будут осваивать востребованные направления в сферах анализа данных, искусственного интеллекта, биотехнологий, инжиниринга, дизайна и других.

Завод «Красный гвоздильщик» занимал корпуса основанного в 1857 году Чугунолитейного и бронзового завода Феликса Шопена, который был национализирован после революции. Канатный цех с водонапорной башней построен в 1931 году по проекту Якова Чернихова — архитектора, художника, теоретика архитектуры, выдающегося представителя русского авангарда. Башня — яркий пример конструктивизма. В 1940-м завод переименовали в Сталепрокатный и проволочно-канатный завод имени В. М. Молотова, а в 1957-м — в Ленинградский сталепрокатный завод. В 1993-м предприятие было приватизировано. В 2005 году ОАО «Сталепрокатный завод» продало территорию площадью 7,2 га финской компании Lipsanen & Co Group. Девелопер совместно с ЗАО «Лемминкяйнен Рус» намеревался возвести в бывшей промышленной зоне жилой комплекс комфорт-класса «Илматар». В 2011 году Сталепрокатный завод, включая промышленные корпуса и особняк Феликса Шопена, был снесен вопреки протестам градозащитников. В 2015-м финны от проекта отказались, тогда Setl Group заключила с Lipsanen & Co Group договор на реализацию проекта редевелопмента в качестве застройщика. Жилой комплекс переименовали в «Палацио».

В 2021 году Setl Group начала работы по реставрации и приспособление под современное использование канатного цеха с водонапорной башней. На все работы компания планировала потратить 1,5 млрд рублей, но реставрация обошлась в два раза дороже — в 3 млрд. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в начале июня 2024-го, а в сентябре здание арендовала «Вышка». Как ранее писал «Ъ-СПб», это первая сделка в истории петербургского рынка, где арендатором офисного здания класса, А стало высшее учебное заведение.

В ходе реконструкции здание приспособили под современное использование: внутри обустроили светлый атриум, а в водонапорной башне установили лифт.

Историческое здание вуз на 10 лет арендовал у застройщика Setl Group, который занимался реставрацией объекта.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

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