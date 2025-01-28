Новый медицинский комплекс открыт в Омске

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Новый медицинский комплекс заработал в микрорайоне Восточном.

Медицинское учреждение построено по индивидуальному проекту в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В новом четырехэтажном здании разместились взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену.

Все подразделения и кабинеты обеих поликлиник оснащены новым оборудованием по современным стандартам оказания медицинской помощи. Приобретены современные аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевтическое и другое оборудование. Взрослая поликлиника (новый филиал городской больницы № 2), и детская городская поликлиника № 5 уже начали принимать первых пациентов.

«Не буду много говорить, скажу одно: „мечты сбываются“. Это долгожданный объект, все только рады. Наша поликлиника — единственная в своём роде, таких больше нет, я знаю точно, и она по условиям не уступает столичным поликлиникам. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы она радовала не только своими стенами, но чтобы и наши юные пациенты были здоровы», — сказала главный врач детской городской поликлиники № 5 Ирина Чебыкина.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

https://omskpor...n/2025/01/27/02

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