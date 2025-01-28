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termometrix 28 января 2025, 11:00 45 Медучреждения

В Хотькове Московской области открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену

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Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, открылась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа.

В новой поликлинике будут вести как врачи первичного звена, так и узкопрофильные специалисты — оториноларингологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и др. В новом здании предусмотрены отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, организована безбарьерная среда для маломобильных посетителей, есть комфортные зоны ожидания, а также стационар кратковременного пребывания на десять коек.

 © multi-admin.ru

Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. Отмечается, что диагностический блок с аппаратом УЗИ, аппаратами для компьютерной томографии и рентгена, маммографом, флюорографом и прочей техникой откроется в феврале.

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Источник: https://radio1.ru/news/zdorove/v-ho...klinika-na-450-poseschenii-v-smenu/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
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