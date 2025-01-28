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В Челябинске запустили крытый футбольный манеж на стадионе «Сигнал». Комплекс перешел в собственность Челябинска в 2022 году. С того времени началось его обновление — появилось новое искусственное футбольное поле на стадионе, заменено освещение в комплексе для хоккеистов. А в конце 2024 года завершилась установка современного модульного спортивного сооружения с футбольным мини-полем. Его построили в рекордно короткие сроки, стоимость строительства составила 116 миллионов рублей.

Манеж общей площадью 1800 кв. м состоит из спортивного зала — мини-футбольное поле с искусственным травяным покрытием площадью 1400 кв. м и административно-бытового корпуса площадью 400 кв. м с кабинетом администратора, тренерской, раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом, комнатой приема пищи, гардеробом.

© gubernator74.ru

Также идёт строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа на улице Университетская Набережная. Проект реализуется в рамках соглашения между региональным правительством и Челябинским цинковым заводом, он направлен на развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом в регионе. Строительство комплекса началось летом 2023 года и будет завершено в конце текущего года.

В Челябинской области крупный бизнес вкладывается в создание спортивной инфраструктуры, при этом реализует собственные проекты и участвует в проектах региона.

Этот объект будет единственным в стране таких масштабов. В первую очередь для занятия и футболом, и легкой атлетикой. Также тут будут проводиться соревнования.

Здание общей площадью 25,3 тыс. кв. м будет включать полноразмерное футбольное поле 105×85 м, восемь круговых беговых дорожек длиной 400 м, секторы для занятия дисциплинами лёгкой атлетики (прыжки в длину, высоту и прыжки с шестом, сектор для толкания ядра, метания диска и молота). Арена позволит проводить соревнования любого уровня, а также другие культурно-массовые мероприятия, трибуны единовременно смогут разместить более трех тысяч зрителей. Кроме того, в манеже будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу и легкой атлетике.

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

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