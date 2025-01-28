Новые СВП «Спутник» прибыли в нижегородскую область

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В Нижегородской области начались испытания двух судов на воздушной подушке «Спутник», которые были приобретены по программе льготного лизинга с участием компании ГТЛК. Одновременно представители компании «Водолет» ведут работу по получению разрешительной документации, чтобы после испытаний оперативно направить суда на востребованные жителями маршруты.

Новые СВП «Спутник» приступят к рейсам по рекам нижегородской области в марте 2025 года

Уже поставил задачу профильным ведомствам определить приоритетные территории для работы судов, опираясь на запросы муниципалитетов и жителей. К перевозкам должны приступить в конце февраля — начале марта, рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Задача «Спутников» — обеспечить связь между населенными пунктами в тот период, когда не работают ни паром, ни ледовая переправа, а люди вынуждены либо рисковать, переправляясь по льду, либо делать крюк примерно в 300 км по автодороге.

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