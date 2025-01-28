Выпустили отечественный аналог всасывающего фильтра: импортозамещение

После ухода ARAG с российского рынка предприятия столкнулись с проблемами поставок всасывающих фильтров, что привело к простоям техники. В августе 2022 года компания «Меркатор-Калуга» обратилась к РОТОСНАБ с задачей создать аналог популярного фильтра.

Всасывающий фильтр на коммунальной технике © t.me

За 9 месяцев инженеры РОТОСНАБ провели анализ материалов, адаптировали конструкцию к условиям российского климата, изготовили пресс-формы и провели испытания. В августе 2023 года первый фильтр был готов, а спустя год на рынок поступило свыше 1000 изделий.

Новый российский фильтр не просто заменяет иностранный аналог, но и превосходит его. Устранены ключевые недостатки оригинальной модели, а благодаря производству на отечественном заводе удалось минимизировать логистические риски и обеспечить стабильные поставки.

Этот проект стал победителем премии «Приоритет» в категории «Импортозамещение», что подчеркивает его значимость для российской промышленности.

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