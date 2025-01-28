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Пермь встречает «гармошки» от «Волгабас». Первые 16 автобусов особо-большой вместимости вышли на маршруты.

С 19 января новые машины особо-большого класса вышли на маршрут № 50 «Микрорайон Крохалева — Микрорайон Парковый». Первыми самые вместительные автобусы России оценили Глава Перми Эдуард Соснин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Партия из 35 газомоторных автобусов модели Volgabus-6271G2 была поставлена для МУП «Пермгорэлектротранс» в декабре. Машины прошли приемку, обкатку, техническое обслуживание и полностью готовы к работе на линии. Водители предприятия прошли стажировку, чтобы научиться управлять такими большими и насыщенными электроникой машинами.

Последние «гармошки» жители Перми видели на маршрутах в 2019 году. Спустя 5 лет эти востребованные машины возвращаются на городские улицы. 1 июня еще 19 сочлененных автобусов «Волгабас» выйдут на маршрут № 27 «Микрорайон Нагорный — площадь Дружбы». Новые автобусы увеличат пассажиропоток, что напрямую повлияет на комфорт поездок по городу.

Volgabus-6271G2 — это современные газомоторные машины особо большого класса вместимостью до 180 человек и длиной 18,5 метров. Количество сидячих мест в салоне составляет 38. Автобусы низкопольные, оборудованы камерами, системами климат-контроля, оповещения пассажиров, бортовым комплексом навигации и связи, стационарными валидаторами и видеопанелями. Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций в салоне. Автобусы оснащены стеклопакетами, что позволит сделать работу систем отопления зимой более эффективной и снизить уровень шума в салоне. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Для удобства посадки и высадки автобус оснащен системой наклона кузова к остановочной платформе.

«Волгабас» первым в России разработал газомоторную «гармошку» и на протяжении нескольких лет остаётся лидером по их производству в России.

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