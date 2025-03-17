В Пермь прибыли первые четыре автобуса большого класса «Volgabus»

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В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что вслед за муниципальным автобусным парком, обновлять подвижной состав под новые условия контрактов начинают и частные перевозчики города.

— Транспортные средства должны быть оснащены bluetooth-маячками для их интеграции с приложением «Транспортная карта Пермь». Это позволит пассажирам оплачивать проезд без необходимости сканирования QR-кода — система сама определит нужное транспортное средство, — отметил глава Перми Эдуард Соснин.

Первые четыре новых Volgabus-5270.G4 прибыли в парк перевозчика ООО «Сити-бас». Новые автобусы низкопольные, оборудованы системой навигации, валидаторами климатической установкой, медиапанелями и рядом других опций. При этом, количество валидаторов в салоне было увеличено с 4 до 6 для удобства оплаты проезда.

— Автобусы приобретены для работы по новым контрактам, которые начнут действовать летом этого года, но мы приняли решение выпустить их на маршруты досрочно. Сейчас машины оснащаются дополнительным оборудованием и ведётся его настройка. Уже на следующей неделе они выйдут на наши маршруты, — комментирует директор предприятия Владислав Якушев.

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