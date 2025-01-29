Новые активные гарнитуры: связь и защита для бойцов

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, начали получать усовершенствованные тактические гарнитуры, разработанные и произведенные с применением тульских технологий. Гарнитуры «Echo Pro» обеспечивают надежную защиту слуха и четкую связь, что является критически важным в условиях боевых действий.

Новинка совместима со всеми видами радиостанций и защитных шлемов, что делает ее универсальным решением для различных подразделений. Эксперты отмечают, что надежная и четкая связь играет важнейшую роль в условиях СВО, обеспечивая нашим бойцам преимущество на поле боя.

Зачем бойцам активная гарнитура?

Основная функция гарнитуры «Echo Pro» — защита органов слуха от опасных уровней шума, возникающих при стрельбе, взрывах и работе в шумной обстановке. Но она не просто блокирует звуки. Активная гарнитура позволяет четко слышать важные звуковые сигналы — команды, предупреждения, разговоры по рации — что повышает безопасность и эффективность действий бойца. Гарнитура улучшает ориентацию на местности, концентрацию внимания и точность выполнения боевых задач.

Инновации от «НПО «Милитех»:

Гарнитура «Echo Pro» оснащена уникальным программным обеспечением, разработанным и запатентованным ООО «НПО «Милитех». Компания постоянно работает над совершенствованием своих изделий, учитывая пожелания и требования каждого заказчика. «НПО «Милитех» — это пример того, как тульские инженеры и специалисты могут создавать передовые разработки, которые защищают наших солдат.

Что входит в комплект «Echo Pro»?

В комплект гарнитуры входят наушники с надежным жестким оголовьем, крепления для рельсов шлема, съемный микрофон, кабель подключения к PTT-устройству и текстильные застежки. Гарнитура работает до 200 часов от двух батареек типа «ААА».

Удобство и надежность:

Военнослужащие, которые уже используют «Echo Pro» в зоне СВО, отмечают ее легкость и комфорт при длительном ношении. Мягкие амбушюры и эргономичная форма обеспечивают комфорт даже при продолжительном использовании. Крепления на рельсы шлема обеспечивают надежную фиксацию и индивидуальную подгонку.

Корпус гарнитуры изготовлен из высокопрочных композитных материалов, которые способны выдерживать экстремальные нагрузки и защищают от осколков и повреждений, сохраняя целостность, снижая риск травм.

Испытано в бою:

Продукция «НПО «Милитех» прошла суровую проверку в боевых условиях и получила высокую оценку от наших военных. Офицер разведывательного подразделения отметил, что «Echo Pro» превосходит по качеству зарубежные аналоги, используемые в странах НАТО. Артиллеристы отметили значительное снижение уровня шума во время выстрелов, что позволяет сберечь их слух.

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