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Город находится в 70 км от Бийска и в 230 км от Барнаула, на подножии горы Церковки. Это Алтай со всей его уникальной природой плюс источники азотно-кремнистых радоносодержащих термальных вод, которые оказывает целебное действие на организм. Место словно создано для отдыха и оздоровления — мягкий климат, минимум перепадов давления, очень много солнечных дней.

Более 100 лет Белокуриха была одной из главных горных здравниц страны — сюда приезжали первые лица государства, писатели, актёры. В годы войны в Белокуриху эвакуировали пионерский лагерь Артек — он работал здесь до 1945 года. В городе очень серьёзно относятся к оздоровлению — в санаториях предлагают ванны с целебной водой, лечение алтайской грязью, обустроенные тропы здоровья. Есть даже собственный НИИ курортной медицины, который изучает целебные свойства местной природы.

В последние годы в Белокурихе развивается и горнолыжное направление — появилось несколько трасс, а в 10 км от основного города строится новый курорт Белокуриха-2 (Белокуриха Горная). Ближайшая ЖД станция расположена в Бийске, а аэропорты — в Барнауле и Горно-Алтайске.

1. Белокуриха — природный санаторий с уникальными особенностями. Кроме целебной воды, природы и воздуха, курорт радует солнечными днями — в среднем солнце здесь светит 260 дней в году, что сопоставимо с курортами Крыма и Кавказа. Город относится к курортам федерального значения — наравне с Анапой, Минеральными водами, Ессентуками, Геленджиком. Есть и местная алтайская специфика — например, процедуры с использованием экстракта из рогов марала (пантов).

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2. Белокуриха возникла в 1846 году как село на одноимённой реке. Местные жители открыли горячие ключи в середине 19 века, а в 1867 году здесь возвели первую курортную постройку — «Купель». В 1920 году на месте выхода термальных вод основали курортный посёлок.

Позже в посёлке построили водолечебницу и поликлинику, куда начали приезжать первые лица страны. Во время войны в Белокурихе жил писатель Константин Паустовский — именно здесь он работал над романом «Дым отечества». Изначально посёлок назывался «Новая Белокуриха». Современное название появилось в 1957 году, когда здесь началась большая стройка — в следующие несколько лет было построено большинство санаториев курорта.

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3. Ореховая аллея — главная пешеходная зона в курортной части Белокурихи. Название пошло от деревьев маньчжурского ореха, которые посадили вдоль аллеи в 1967 году.

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4. В Белокурихе проживает более 15 тысяч человек, а санатории курорта способны одновременно принять свыше 5 тысяч отдыхающих. За год в город в среднем приезжает около 270 тысяч гостей.

На курорте работает около 20 санаториев — с ваннами, целебной грязью и прочими процедурами. Есть и отели, гостиницы — для тех, кто приехал полюбоваться местной природой и подышать чистым горным воздухом. Число санаториев, отелей и баз отдыха постоянно растёт — сейчас разрабатывают масштабный проект курорта Белокуриха Горная в 10 км от основного города.

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5. Церковь Николая Чудотворца в Белокурихе местные часто называют Никольская церковь или Николаевская церковь. Храм построили в 2003 году рядом с санаторием «Россия».

Эта небольшая белая церковь с одним куполом гармонично вписывается в общий пейзаж курортного города. Храм построили по подобию часовни, которая находится в Новосибирске. Мозаичную икону для фасада храма изготовили в Новосибирском Академическом городке, а расписывали церковь барнаульские мастера-иконописцы.

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6. Санаторий «Алтай-WEST» состоит из трёх корпусов и лечебного отделения — они образуют небольшой микрорайон, где есть всё необходимое и для жизни, и для оздоровления. За год санаторий посещает более 17 тысяч человек, большинство — люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

© img.geliophoto.com

7. В Белокурихе идеальные условия для восстановления здоровья. Здесь не бывает слишком холодно зимой или слишком жарко летом, комфортная и преимущественно безветренная погода весной и осенью. Воздух на курорте содержит лёгкие аэроионы — это главный лечебный компонент горного воздуха. Содержание аэроионов здесь в 2 раза превышает показатели швейцарского Давоса, особенно на прилегающих возвышенностях.

Целебные источники Белокурихи — это термальные азотно-кремнистые радоносодержащие воды, которые также называют азотными термами. Источники выходят на поверхность с температурой 30 °C и 42 °C — можно обойтись без подогрева. В воде содержится радон, азот, кремниевая кислота и целый список микроэлементов — всё это оказывает благотворное влияние на организм.

© img.geliophoto.com

8. Санаторий «Жемчужина Белокурихи» — одна из новых здравниц Белокурихи.

© img.geliophoto.com

9. Ореховая аллея в Белокурихе считается сердцем курорта. Здесь торгуют сувенирами, выставляют свои работы художники, продают мёд, мясо марала, кедровые орешки, алтайские травы, сувениры.

© img.geliophoto.com

10. Санаторий «Сибирь» расположен в центре курортной зоны — рядом все достопримечательности, горное ущелье, река, бугельный подъёмник Катунь.

© img.geliophoto.com

11. Горнолыжный комплекс «Благодать» состоит из кресельного подъёмника на гору «Церковка» и пяти бугельных подъёмников. На протяжении всего подъёма открывается вид на живописную природу, а для спуска предусмотрена сеть взаимосвязанных трасс. Для новичков есть школа горнолыжного спорта и инструкторы, которые помогут освоиться. На подъёмниках есть дополнительное освещение, а система искусственного снегообразования помогает увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

© img.geliophoto.com

12. Санаторий «Катунь» расположен немного в стороне от остальных мест отдыха и окружён зелёным массивом Алтая.

© img.geliophoto.com

13. Основной туристический поток приезжает сюда либо летом, либо зимой, хотя природа здесь красива в любое время года. В южной части расположены отроги Чергинского хребта с зарослями хвойных деревьев, рябины, черёмухи и маральника — осенью это создаёт яркую картину с контрастными цветами.

© img.geliophoto.com

14. Зимой Белокуриха превращается в горнолыжный курорт — сюда приезжают не только поправить здоровье, но и съехать с красивого склона.

© img.geliophoto.com

15. Переход улицы Славского в улицу Академика Мясникова. Здесь сосредоточен административный центр Белокурихи, а переход отделяет курортную часть города от жилой.

© img.geliophoto.com

16. Санаторий «Белокуриха» иногда называют главной здравницей Алтая. Заведение работает с 1979 года, а в 2022 году санаторий прошёл классификацию — теперь у него официально 4 звезды. Здесь добывают и поставляют ту самую целебную азотно-кремнистую радоносодержащую минеральную воду.

© img.geliophoto.com

17. Санаторий «Белокуриха» состоит из двух десятиэтажных корпусов, которые соединены переходом по первому и второму этажу. На первом этаже санатория располагается арт-галерея «Музей серебра» — собрание произведений алтайского скульптора-ювелира Владимира Войчишина. К санаторию «Белокуриха» относится и крытый комплекс бассейнов и бань «Водный мир» — самый большой на курорте и один из самых больших в России.

© img.geliophoto.com

18. В свободное от процедур, лыжных трасс и лесных прогулок здесь можно увидеть немало достопримечательностей и интересных мест — лебединый заказник, историко-архитектурный комплекс Андреевская слобода, скалы «4 брата», «врата любви», музей кузнечного дела, музей «Водяная мельница». И, разумеется, многочисленные кафе и рестораны, где можно попробовать фирменные алтайские блюда.

© img.geliophoto.com

19. Санаторий «Родник Алтая».

© img.geliophoto.com

20. Улица Академика Мясникова расположена на нетуристической части города. Чёткой границы между курортной и жилой зоной нет, но основная часть курортных объектов расположена отдельно.

© img.geliophoto.com

21. Улицу Академика Мясникова назвали в честь учёного, который проводил исследование термальных вод Белокурихи. Учёный долгое время жил в городе, изучал состав и целебные свойства воды, обучал сотрудников санаториев и даже проводил лекции для отдыхающих.

© img.geliophoto.com

22. Аквапарк «Беловодье» в Белокурихе работает круглый год. Здесь есть баня, финская сауна, турецкий хамам, водные аттракционы.

© img.geliophoto.com

23. Белокуриха постепенно растёт, появляются новые санатории и даже целые районы — например, с противоположной стороны Церковка в 10 км от основного города активно строится целый курорт Белокуриха Горная.

© img.geliophoto.com

24. Дорога в Белокуриху Горную состоит из 12 серпантинных участков, 62 поворотах, а перепад высот на трассе — 420 метров. На серпантине есть смотровые площадки с парковками и лавочками — можно остановиться, отдохнуть и полюбоваться на Алтай.

© img.geliophoto.com

25. Стела «Алтайский край» на дороге в Белокуриху-2.

© img.geliophoto.com

26. Белокуриха-2 или Белокуриха горная расположена в 10 км и на 550 выше основной Белокурихи. Здесь уже построен лыжно-биатлонный комплекс, горнолыжный комплекс, музей, арт-объекты, отели. Санатории в Белокурихе Горной особенные — это коттеджи в стиле шале, которые идеально вписываются в ландшафт.

© img.geliophoto.com

27. Горнолыжный комплекс «Мишина гора» — первый горнолыжный комплекс Белокурихи-2. Сейчас в комплексе две трассы. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом также подходят для любителей и новичков.

© img.geliophoto.com

28. Санаторий «Altay Restart». В главном корпусе 58 номеров, ресторан на 250 гостей. На территории предусмотрен банный хутор, SPA-комплекс, вертолётная площадка.

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29. Санаторий «Altay Restart» состоит из 18 коттеджей из кедра.

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31. Гостиничный комплекс «Олимп-парк» — экологический комплекс на вершине горы, на высоте 800 м над уровнем моря.

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32. В основной Белокурихе застройка более плотная — у многих санаториев большая история.

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33. Санаторий Алтайский замок расположен в курортной зоне и территория вокруг действительно напоминает парк рядом с замком. Зато внутри это полноценный санаторий, современная здравница с программами по безмедикаментозному лечению.

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35. Санаторий «Алтай-West»

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36. Считается, что в Белокуриху лучше всего ехать в период с мая по сентябрь — потому что гости любят терренкуры (это «тропы здоровья») и тёплый свежий воздух. Но климат здесь мягкий, поэтому сезон прогулок обычно растягивается.

© img.geliophoto.com

37. В зимние дни в Белокурихе можно покататься на лыжах или сноуборде, а вечером посидеть в бане или сауне, сходить в ресторан с местной кухней или отогреваться горными чаями.

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40. Санаторий «Белокуриха».

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41. Санаторий «Родник Алтая».

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42. Главная площадь Белокурихи. Улица Советская. В 2025 году здесь впервые установили на Новый год искусственную ель — до этого использовали живые.

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43. Ореховая аллея.

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44. Аквапарк «Беловодье».

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45. Санаторий «Сибирь», как и большинство других санаториев, огибает река Белокуриха. Она берёт начало на склонах горы Синюха и проходит через весь курорт. Протяжённость реки всего 31 км, в неё впадает множество ручейков из термальных источников — и в этих местах река зимой не замерзает. Вдоль реки также есть прогулочная тропа — терренкур длиной 1800 метров в одну сторону.

© img.geliophoto.com

46. Популярность курорта увеличивается — люди едут сюда отдохнуть, перезагрузиться, подышать свежим воздухом, восстановить здоровье, покататься на лыжах и сноубордах, погулять по лесу. В курортной терапии есть термин — ландшафтная терапия (лечение пейзажами), когда выздоровлению способствует созерцание природы. В Белокурихе ландшафтная терапия работает автоматически и в любой сезон.

© img.geliophoto.com

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