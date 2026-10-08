«СиСорт» впервые поставил фотосепараторы в Коста-Рику и Панаму

Алтайская компания «СиСорт», российский лидер по продажам собственных фотосепараторов, впервые поставила оборудование для сортировки сыпучих продуктов в Центральную Америку. Фотосепараторы для кофе отправлены в Коста-Рику и Панаму. Это первый выход компании на рынки за Атлантическим океаном. До этого фотосепараторы «СиСорт» поставлялись в 34 страны, теперь география экспорта охватывает 36 стран.

Общий объем поставки в Центральную Америку — шесть фотосепараторов, которые будут работать у разных заказчиков в кофейной отрасли. Поставки помог организовать новый дилер «СиСорт», имеющий опыт работы в кофейной отрасли. Предприниматель родом из Панамы, но его основная база находится в Коста-Рике.

«Новый партнер много лет работал дилером известного немецкого производителя фотосепараторов, разбирается в устройстве таких машин. Он подробно изучал, как устроены наши аппараты и как организовано производство „СиСорт“, оценил их качество и отличия от китайских машин», — рассказал руководитель отдела внешнеэкономической деятельности Александр Старков.

Переговоры с дилером велись с июня. Общение происходило дистанционно через мессенджеры, видеозвонки и обмен видеоматериалами. Партнёру были направлены записи, демонстрирующие процесс сборки аппаратов, работу камер, сортировки разных видов кофе. Такой формат позволил дилеру погрузиться в тему, оценить подход компании к производству и принять решение о сотрудничестве без визита на завод «СиСорт».

Отгрузка в новые страны имеет важное значение для расширения географии присутствия «СиСорт».

«Для нас это первый опыт поставок за Атлантический океан. До этого фотосепараторы „СиСорт“ поставлялись в 34 страны мира, теперь этих стран 36. Расширение охвата важно с точки зрения портфолио и признания компании клиентами. Кроме того, это показывает, что наша продукция востребована на рынках, где сильны позиции других поставщиков», — отметил Александр Старков.

В ноябре специалисты «СиСорт» планируют поездку в Центральную Америку для запуска оборудования и обучения персонала дилера. Техническое сопровождение на месте необходимо для корректной настройки аппаратов и передачи опыта эксплуатации. Также готовятся поставки в другие страны региона.

Выход на центральноамериканский рынок стал возможен благодаря кофейному фотосепаратору, который разработала компания. Этот аппарат выпускается в компактном корпусе, что позволяет развернуть всю технологию сортировки в ограниченном пространстве небольшого производства.

Оборудование оснащается камерами, в том числе инфракрасными, для решения разных задач: при работе с жареным кофе применяется одна комплектация, при очистке зеленого зерна от камней и палочек — другая. В поставку входят встроенный бункер, ножки и сходы. В мире работают уже около полусотни кофейных фотосепараторов «СмартСорт», в том числе в Саудовской Аравии, Армении, Беларуси, Турции и других странах.

Коста-Рика и Панама входят в число стран, где кофе является важной экспортной культурой. Коста-риканский кофе известен сбалансированным профилем, а Панама занимает особое место в сегменте элитного кофе благодаря сорту Geisha. «СиСорт» продолжает развивать экспортное направление через кофейный сегмент. Поставка в Центральную Америку стала частью этой стратегии.

Российская компания «СиСорт» разрабатывает и производит оборудование для сортировки сыпучих продуктов — фотосепараторы. Входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Завод расположен в Барнауле, подразделения работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже и Новосибирске. Также производит транспортное оборудование — нории, конвейеры, транспортеры.