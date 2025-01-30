Завершено строительство несамоходного парома проекта СТ.2301.НП

Завершено строительство несамоходного парома проекта СТ.2301.НПСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Северным филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного парома проекта СТ.2301.НП, сообщает РКО.
Основные характеристики:
Класс РКО — Р1,2(лёд10)
Длина габаритная — 36,63 м
Ширина габаритная — 8,62 м
Высота борта - 1,40 м
Грузоподъемность — 161,40т
Количество пассажирских мест — 60чел.
Тип и назначение — Несамоходный паром, перевозка автотранспорта и пассажиров.
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d-tatarinov.livejournal.com
30.01.2515:49:46