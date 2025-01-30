Завершено строительство несамоходного парома проекта СТ.2301.НП

Российский стартап АО «Кама» 28 января сообщил, что у него готовы первые предсерийные прототипы электромобиля Атом.Машины собраны на стапелях, то есть вне конвейера. П... 18

Пучок энергии зарождается в линейном ускорителе, приобретает нужную форму и ускоряется до 200 МэВ. Источник синхротронного излучения последнего поколения, аналогов которому в мире... 11

Компания «Трансэкосистема» ввела в эксплуатацию припортовый контейнерный терминал в Очамчире.Площадь объекта составляет 12,5 га, единовременно он позволяет размещать до&nbs... 10

В ближайшее время АвтоВАЗ объявит о старте серийного производства Lada Iskra. Это новое семейство модели, которое займёт нишу между Lada Granta и Lada Vesta. В него, кроме предста... 9