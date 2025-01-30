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d-tatarinov 30 января 2025, 11:00 21 Судостроение и судоходство

Завершено строительство несамоходного парома проекта СТ.2301.НП

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 © www.korabel.ru

Северным филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного парома проекта СТ.2301.НП, сообщает РКО.

Основные характеристики:

Класс РКО — Р1,2(лёд10)

Длина габаритная — 36,63 м

Ширина габаритная — 8,62 м

Высота борта - 1,40 м

Грузоподъемность — 161,40т

Количество пассажирских мест — 60чел.

Тип и назначение — Несамоходный паром, перевозка автотранспорта и пассажиров.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...nogo_paroma_proekta_st_2301_np.html

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проект СТ.2301.НП
  • Нет аватара KBLINOV76
    30.01.2515:49:46

    Почему осадку в балласте и грузу не указываете ???

    #1296222
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