Завершено строительство третьего судна на воздушной подушке проекта «Спутник 12»

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Верхне-Волжским филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством третьего в серии высокоскоростного судна на воздушной подушке для перевозки пассажиров проекта «Спутник 12», сообщает РКО.

Судно построено нижегородской компанией «СВП Сервис» (ООО «Галс») по собственному проекту.

«Спутник 12» (длина 8,9 м, ширина 3,1 м, высота габаритная — 3,1 м) может перевозить 11 пассажиров. Компактное, маневренное, как и другие подобные суда — многозадачное: хочешь — организуй зимний туризм, а хочешь — охрану водоема. Салон оборудован мягкими креслами. Рубка управления оснащена самым обыкновенным рулём, весьма напоминающим автомобильный. Скорость на воде — 50 км/ч, скорость по снегу — 70 км/ч. Дальность хода — 250 км (с доп. баками — 400 км). Расход топлива — 25-30 л/ч.

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