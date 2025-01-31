Завод «М-Конструктор» выпустил первый мостовой кран и бетонораздатчик

© m-konstruktor.ru

Под занавес 2024 г. завод освоил выпуск еще одного вида оборудования. Если быть максимально точным, то практически двух. Речь идет о связке, без которой не обходится ни один полноценный завод ЖБИ. Это мостовой двухбалочный электрический кран и бетонораздатчик (МБР). Применительно к каждой из двух этих составляющих можно употребить термин новинки, даже несмотря на ранее имеющийся опыт производства портальных бетонораздатчиков: в таком исполнении «М-Конструктор» делает это впервые.

Начнем с большого звена — электрического крана. Пролет крана 21,8 метра или 24 метра по осям пролета здания, выполнен он в виде цельной балки длиной 22 м со строительным подъемом для долгой эксплуатации. Простым языком, балка не прямая, а с изгибом, чтобы при многократном перемещении МБР она не проседала, давая кривизну, и отработала 10 лет до капитального ремонта, как это и положено по ГОСТу.

Тип подкранового рельса — квадрат на 60 мм. Концевые балки с мотор-редукторами и оснащены упругими буферными элементами или отбойниками для предотвращения стука металла о металл. Во избежание перекоса кран снабжен системой выравнивания на путях.

© m-konstruktor.ru

Переходим к мостовому бетонораздатчику и его характеристикам:

Рабочий объем 2,5 куб м;

Работает в 2-х высотных отметках: 3.40 и 1.40 м. Первая — для выгрузки в кассетные — установки, вторая — в формы/стенды свай или колонн;

Рюмка МБР поворачивается на 90 ̊в зависимости от типов формующих стендов, в частности, для заливки бетона в секции кассетных установок, расположенных поперек цеха;

Режим работы А6, что говорит о способности безостановочной работы в течение 2-х рабочих смен.

Ниже основные узлы этого оборудования. На путях установлена передвижная каретка (тележка) с электромеханическим приводом. Сверху — загрузочная воронка с решеткой, выполняющая функцию защитного кожуха от попадания посторонних предметов. Под кареткой несущая рама с гидроцилиндром производства «М-Конструктор», на нем — подвижная рама, на которой, в свою очередь, крепится бадья вращения, приводящаяся в движение включением электромотора. К бадье присоединен бункер с раздаточным зевом шириной 1 м и четырьмя независимыми шиберами в нем по 250 мм, работающими от гидравлики. Она же отвечает за регулировку ширины зева со 100 до 50 мм в зависимости от марки бетона. Внутри бункера расположен спиральный вал. На самом мосту установлены два шкафа управления автоматикой, на раме — шкаф вспомогательный и гидростанция.

© m-konstruktor.ru

Управление краном и МБР осуществляется с пола через радиопульт с джойстиком. По нажатию кнопки «Вверх» передвижная подъемная рама поднимается до упора или своей крайней точки, затем упорные цилиндры выдвигают опоры на несущей рамы, подъемная рама опускается на несколько миллиметров в рабочее положение и с этого момента может работать на данной высоте. Когда раму нужно опустить в другое положение, то ситуация обратная. Приподнимаем раму в крайнюю точку, упорные цилиндры задвигаем, затем всю эту конструкцию опускаем в нижнее рабочее положение. Главный нюанс — нагрузка на гидроцилиндр при работе БРП не передается.

© m-konstruktor.ru

Протяженность цеха заказчика в подмосковном Подольске составляет порядка 100 м, а это значит, что этой связке предстоит ударно поработать, чтобы подача бетона была точной, дозированной и удобной.

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