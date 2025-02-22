Российские граждане впервые попали в топ-5 мировых покупателей золота

Российские граждане впервые попали в топ-5 мировых покупателей золотаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2024 году россияне установили новый рекорд, приобретя максимальное количество золота с 2013 года и впервые войдя в пятерку мировых лидеров по спросу на драгоценный металл, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).Согласно отчетам WGC, в прошлом году спрос на золото в России вырос на 6,2%, достигнув отметки в 75,6 тонны. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 79,7 тонны. На душу населения потребление золота увеличилось с 0,49 до 0,52 грамма в год.
Помимо России, значительный рост спроса на золото зафиксирован также в Индии и Таиланде — до 802,8 тонн (+5,5%) и 48,8 тонн (+13%) соответственно.
Однако Китай, который последние 12 лет удерживает лидерство по объемам покупки золота, столкнулся с охлаждением интереса к этому металлу из-за роста цен. Объем закупок сократился на 10,4%, составив 815,5 тонны.
Замыкают тройку лидеров США и Турция с показателями в 209,9 тонн (+16,9%) и 153,1 тонны (+20,4%) соответственно.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix
22.02.2513:03:16
22.02.2515:11:53
22.02.2515:36:56
22.02.2515:49:56