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termometrix 22 февраля 2025, 13:00 39 Статистика

Российские граждане впервые попали в топ-5 мировых покупателей золота

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В 2024 году россияне установили новый рекорд, приобретя максимальное количество золота с 2013 года и впервые войдя в пятерку мировых лидеров по спросу на драгоценный металл, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).Согласно отчетам WGC, в прошлом году спрос на золото в России вырос на 6,2%, достигнув отметки в 75,6 тонны. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 79,7 тонны. На душу населения потребление золота увеличилось с 0,49 до 0,52 грамма в год.

Помимо России, значительный рост спроса на золото зафиксирован также в Индии и Таиланде — до 802,8 тонн (+5,5%) и 48,8 тонн (+13%) соответственно.

Однако Китай, который последние 12 лет удерживает лидерство по объемам покупки золота, столкнулся с охлаждением интереса к этому металлу из-за роста цен. Объем закупок сократился на 10,4%, составив 815,5 тонны.

Замыкают тройку лидеров США и Турция с показателями в 209,9 тонн (+16,9%) и 153,1 тонны (+20,4%) соответственно.

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Источник: https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16811869

статистика, финансы, золото, сбережения
  • Нет аватара termometrix
    22.02.2513:03:16

    Нам есть куда расти.Хотя бы до уровня Турции или ежегодные покупки 2 грамма золота на душу населения.

    Отредактировано: termometrix~13:11 22.02.25
    #1297256
  • Нет аватара mikr
    22.02.2515:11:53

    Повышение спроса на инвестиционное золото свидетельствует прежде всего о снижении доверия населения к финансовой системе государства. Гордиться подобными фактами — занятие такое себе…

    #1297260
    • Нет аватара termometrix
      22.02.2515:36:56

      Тут я согласен.Это говорит не только и единственно о снижении доверия населения к финансовой системе,но и пониженное доверие к национальной валюте, когда она колеблется слишком часто или обесценивается.Соответственно, инфляция растет.

      Вложения в золото,драгоценные металлы,ювелирные изделия, бриллианты, драгоценные камни, исторически доказали свою высокую надежность в сохранении стоимости сбережений.Тем не менее,я считаю,что российские граждане и ЦБ должны закупать в России целые объемы добываемого золота,бриллиантов и драгоценных металлов, а также импортировать дополнительные объемы из СНГ и других стран.

      Отредактировано: termometrix~15:38 22.02.25
      #1297261
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        22.02.2515:49:56

        Для меня прежде всего свидетельствует о том что у людей — инвесторов есть деньги чтобы покупать золото — добавлю золото отечественное.

        Так что это по сути инвестиции в производство этого золота — в свою промышленность.

        Золото это долговременно самая надежная инвестиция и никакая другая форма инвстиции не сравнится с ней.

        -----

        Впрочем российские инвесторы увеличили инвестиции и в другие формы — так что нужно бы знать какое соотношение этих форм чтобы делать выводы.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:02 22.02.25
        #1297262
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