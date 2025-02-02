стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 02 февраля 2025, 16:11 244 Медучреждения

Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © vecherka-spb.ru

В Пушкинском районе построили новую детскую поликлинику. Она рассчитана на 100 посещений в день.Корпус расположен в ЖК «Образцовый квартал».

Здание поликлиники одноэтажное, его площадь составляет 1335,2 квадратных метра. В нём установлено современное оборудование, соответствующее всем необходимым стандартам в области здравоохранения. В поликлинике есть педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комната для кормления детей, прививочный кабинет и лечебно-диагностическое отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда, оборудованным процедурной и перевязочной.

Кроме того, на территории комплекса в стадии строительства находится взрослая поликлиника площадью 2000 квадратных метров.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://vecherka-spb.ru/2025/01/28/...inika-otkrilas-v-pushkinskom-raione

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Санкт-Петербург
  • Tevton Tevton
    02.02.2522:35:43

    Здраствуйте.

    Уточнить бы новость. А то непонятно где поликлиника в огромном городе появилась.

    В Пушкинском районе построили новую детскую поликлинику. Она рассчитана на 100 посещений в день.

    Здание расположено в ЖК «Образцовый квартал». Учреждение будет относиться к Детской городской поликлинике № 49.

    Здесь есть педиатрическое и лечебно-диагностическое отделения, прививочный кабинет, отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда.

    Также на территории возводят взрослую поликлинику.

    Адрес: • Шушары, территория Пулковское, улица Соколиная, дом 13, строение 1.

    #1296378
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,