Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге

Новая детская поликлиника открылась в Санкт-ПетербургеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Пушкинском районе построили новую детскую поликлинику. Она рассчитана на 100 посещений в день.Корпус расположен в ЖК «Образцовый квартал».
Здание поликлиники одноэтажное, его площадь составляет 1335,2 квадратных метра. В нём установлено современное оборудование, соответствующее всем необходимым стандартам в области здравоохранения. В поликлинике есть педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комната для кормления детей, прививочный кабинет и лечебно-диагностическое отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда, оборудованным процедурной и перевязочной.
Кроме того, на территории комплекса в стадии строительства находится взрослая поликлиника площадью 2000 квадратных метров.
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