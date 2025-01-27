В Тольятти приступили к производству современных кульманов для инженеров и дизайнеров

Тольяттинская компания «Айтеко Технолоджи» в январе 2025 года приступила к производству нового продукта в линейке профессиональных кульманов и терминалов. Об этом сообщил представитель компании на рабочей встрече в технопарке «Жигулёвская долина», резидентом которого являейтся «Айтеко Технолоджи».

Кратко про историю создания:

МИК 2.0 — это универсальная рабочая станция с встроенным компьютером, которая может работать автономно. Разрешение экрана составляет 4К, а диагональ — 55, 65, 75 или 86 дюймов.

Станция была разработана и произведена компанией «Айтеко Технолоджи» несколько лет назад, а сейчас была подвергнута апгрейду. Уровень локализации продукта составляет 70%. Это один из показателей, к которому, по словам Владимира Буракова (руководитель компании) стремились инженеры и производственники.

Производство новинки уже стартовало на предприятии «Айтеко Технолоджи» в городе Тольятти.

Предыдущие версии МИК 2.0 пользовались большим спросом у пользователей, что и послужило причиной столь крупного обновления.

Для кого:

Станция предназначена для образовательных учреждений, конструкторских бюро и сферы дизайна. Это современное устройство для автоматизированного проектирования, цифрового моделирования и графического дизайна.

Она оснащена мобильной стойкой для удобства и эффективности образовательных процессов и совместной работы. Очень важно то, что новинка включает в себя самую современную и мощную графическую станцию.

МИК 2.0 доступна в нескольких комплектациях:

бюджетная на базе процессора Intel Core i3; базовая на базе Intel Core i5; оптимальная на базе Intel Core i7 профессиональная на базе процессора Intel Core i9.

Диагональ экрана на выбор — 55, 65, 75 или 86 дюймов.

МИК 2.0 является интеллектуальной собственностью компании «Айтеко Технолоджи». В настоящее время ведётся работа над оформлением патента.

Новая версия оснащена мощной видеокартой и представляет собой удобное решение для дизайнеров и конструкторов.

Все проекты и разработки «Айтеко Технолоджи» являются интеллектуальной собственностью компании и защищены законодательством Российской Федерации.

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