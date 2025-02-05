«Высокоточные комплексы» поставили в войска первую в 2025 году партию БМП-3

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«Высокоточные комплексы» (входят в «Ростех») отгрузили первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, сообщила пресс-служба холдинга.

«Холдинг „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году. В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся техника прошла полный цикл испытаний. Предприятие холдинга, специализирующееся на производстве БМП-3, продолжает работать в особом режиме — шесть дней в неделю, на отдельных участках — круглосуточно.

Подчеркивается, что боевые машины положительно зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Специалисты «Высокоточных комплексов» постоянно работают над характеристиками и боевыми качествами машин, опираясь в том числе на отзывы и пожелания участников СВО, отметили в холдинге.

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