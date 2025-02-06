Современный модульный спортзал открылся в Хабаровске

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На территории арены «Ерофей» в Хабаровске состоялось торжественное открытие нового модульного спортивного зала. Строительство объекта общей площадью 1500 кв.м. велось в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».Стоимость проекта составила 228,6 млн рублей.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

Зал полностью адаптирован для маломобильных граждан. Для удобства посетителей предусмотрен бесплатный Wi-Fi и QR-код с подробной информацией о зале, оборудовании и правилах безопасности. На открытии юные спортсмены уже опробовали новый зал: волейболисты оценили покрытие и сетку, флорболисты из СШ «Ерофей» — игровую площадку. Выступление представительниц клуба чир спорта «Смайл» добавило ярких красок мероприятию.

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