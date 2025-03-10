В Солнечном районе Хабаровского края начат выпуск медного концентрата

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В Солнечном районе Хабаровского края ООО «Геопроминвест» ввело в эксплуатацию горно-обогатительную фабрику.

В настоящее время строительство фабрики завершено, заканчивается строительство объектов инфраструктуры, начато производство медного концентрата. В ближайшее время из запасов хвостохранилища начнут извлекать и олово.

Создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

На предприятии вышли на проектную мощность: объём переработки составляет 2 млн тонн, производство медного концентрата — 49 000 тонн.

ОО «Геопроминвест» реализует в Солнечном районе инвестиционный проект по строительству горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения бывшего Солнечного ГОКа.

Технологии советских времён не позволяли максимально эффективно использовать полезные ископаемые, и за годы работы в хвостохранилищах предприятия накопилось 24 млн тонн отходов металлургического производства, в которых содержатся олово и медь. При применении определенных технологий их можно извлечь, переработать, а полученный концентрат снова направить в производство. Решить данную задачу взяло на себя ООО «Геопроминвест», разработав собственную технологию извлечения методом флотации.

Это уже второе горное предприятие на территории Солнечного района вблизи пос. Горный. Несколько лет назад «Русолово», входящее в холдинг «Селигдар», восстановила Солнечный ГОК и возобновила добычу олова.

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