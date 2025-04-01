Модульный спортзал открыли в школе посёлка Ванино в Хабаровском крае

© todaykhv.ru

В средней школе № 2 посёлка Ванино торжественно открыли новый модульный спортивный зал, построенный за средства единой президентской субсидии.

В спортзале будут проходить уроки физкультуры, внеурочной деятельности и секции школьного спортивного клуба «Олимп». Также новый зал станет вторым домом для воспитанников секции по киокусинкай-каратэ.Объект начали возводить в 2023 году в рамках программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО».

Напомним, что сразу восемь модульных спортивных залов будет построено при учебных заведениях в Хабаровском крае по программе «50 спортивных залов в школах ДФО». Шесть из них расположены в столице региона и по одному в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Ванино. Хабаровский край под программу в 2023-м году получил 160 миллионов рублей, в 2024 ещё 208 миллионов. Деньги выделили из регионального и федерального бюджетов.

© todaykhv.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈