В России запустили первый портал с 3D-моделями памятников мировой культуры

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ГК «Геоскан » запустила портал «3D-наследие: сохраняя культуру» с объемными реалистичными цифровыми моделями мировых объектов культурного наследия. Он нацелен на документирование важных исторических объектов, поддержку реставрационных работ, развитие научно-образовательной деятельности и виртуального туризма. Это первый подобный проект для профессионалов в России.

На специальном портале heritage3d.ru размещены цифровые копии исторических памятников со всего мира: Кижского погоста в Карелии, Храма Гарни в Ереване, Цитадели Дамаска в Сирии и др. Библиотека проекта на момент запуска насчитывает 27 объектов. Цифровые модели с высокой степенью детализации будут помогать в работе исследователям и реставраторам, а также позволят всем желающим изучать историко-культурные ценности разных стран из любой точки земного шара.

Для регулярного пополнения библиотеки Геоскан планирует привлечь вузы и научные учреждения из России и других стран, компании и частных лиц, которые занимаются аэрофотосъемкой , лазерным сканированием , фотограмметрией и реставрационными работами. В личном кабинете портала любой желающий может загрузить собственную 3D-модель нового объекта и внести свой вклад в сохранение культурного наследия. Партнерами уже стали Центр спасательной археологии ИИМК РАН, Дагестанский государственный университет, научно-исследовательский проект «Сохраненная культура».

«Геоскан уже много лет успешно применяет технологию создания детальных 3D-моделей зданий , территорий и объектов. Идея создания открытого ресурса для виртуального туризма и цифровизации объектов, представляющих историческую и культурную ценность, давно витала в воздухе. Рассчитываем, что на базе проекта „3D-наследие: сохраняя культуру“ сформируется сообщество единомышленников, заинтересованных в документировании, изучении, сохранении и восстановлении памятников мирового культурного наследия», — прокомментировал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

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