Новый корпус Кадетской школы № 1784 им. генерала армии Матросова открылся в Москве

© b1.mskagency.ru

В трехэтажном здании площадью порядка 7 тыс. кв. м будут обучаться дошкольники и школьники 1-4 классов: 200 учеников начальных классов и столько же дошколят.

© b1.mskagency.ru

Школьный и дошкольный блоки имеют отдельные входы. В здании оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, кабинет иностранного языка, спортивный зал, рекреации. На базе робокласса учащиеся могут изучать 3D-моделирование, робототехнику, программирование. Кроме того, здесь оборудовали естественно-научную лабораторию.

Для дошкольников обустроено восемь комфортных трансформируемых групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы. Обучение организовано по программе «От рождения до школы», основанной на преемственности дошкольного и начального общего образования. В планах — открытие групп раннего развития (от 1,5 до 3 лет), адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и лого-групп, групп кратковременного пребывания.

На прилегающей к новому корпусу территории разместили спортивные и игровые площадки, а также площадки для отдыха и сдачи ГТО.

Всего, начиная с 2011 года, в Москве было построено 643 объекта образования. В планах до 2027 года — еще порядка 200 новых объектов образования.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

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