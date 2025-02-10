стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
rvk 10 февраля 2025, 17:22 87 Российские проекты за рубежом

Машиностроители «Росатома» отгрузили насосное оборудование для сооружаемых в Китае АЭС

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Предприятия машиностроительного дивизиона «Росатома» завершили изготовление комплекта корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу» и четырех насосных агрегатов для седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которые строятся в Китае по новейшему российскому проекту. Это оборудование будет установлено в реакторном зале энергоблоков и обеспечит циркуляцию теплоносителя в первом контуре.

 © t.me

Корпуса ГЦНА изготавливают специалисты «Петрозаводскмаша». С учетом новой отгрузки суммарно на стройплощадки предприятие направило около 800 тонн узлов насосного оборудования для АЭС в Китае.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://t.me/rosatomru/4953

  • rvk
  • 1
росатом, Петрозаводскмаш, Сюйдапу, Тяньвань
  • Clausson Clausson
    10.02.2522:17:55

    Да, мощности надо разгонять, людей учить. без этого никуда. У нас на носу большой спрос на АЭС только внутри страны. Да и в мире никуда без новых АЭС не денутся. Если когда-нибудь в США вернется здравый смысл, то и они будут заказывать. В конце концов, обеспечить задумку Трампа по ИИ удастся только с удвоением энергетических мощностей и своими силами США это сейчас и за сто лет не отстроят.

    #1296712
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,