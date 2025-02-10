Машиностроители «Росатома» отгрузили насосное оборудование для сооружаемых в Китае АЭС

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Предприятия машиностроительного дивизиона «Росатома» завершили изготовление комплекта корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу» и четырех насосных агрегатов для седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которые строятся в Китае по новейшему российскому проекту. Это оборудование будет установлено в реакторном зале энергоблоков и обеспечит циркуляцию теплоносителя в первом контуре.

© t.me

Корпуса ГЦНА изготавливают специалисты «Петрозаводскмаша». С учетом новой отгрузки суммарно на стройплощадки предприятие направило около 800 тонн узлов насосного оборудования для АЭС в Китае.

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