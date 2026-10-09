«Росатом» и CNNC вывели на энергопуск седьмой блок крупнейшего российско-китайского проекта

Самый масштабный совместный экономический проект России и Китая — сооружение седьмого и восьмого энергоблоков АЭС «Тяньвань» — перешёл в решающую фазу. На седьмом блоке, построенном по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200, стартовал энергетический пуск: станция впервые подала электроэнергию в национальную энергосистему Китая. Это произошло 8 октября 2026 года в 02:11 по пекинскому времени (21:11 мск 7 октября). Все системы блока сработали в штатном проектом режиме.

«Энергопуск седьмого блока Тяньваньской АЭС — это очередная победа команды российских и китайских специалистов. Наше партнёрство, длящееся не одно десятилетие, позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем успешном продолжении нашей работы — впереди реализация не менее амбициозных планов по запуску ещё трёх блоков проекта ВВЭР-1200», — заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Энергопуск — это комплекс мероприятий по ступенчатому подъёму мощности реактора: с 1% (достигается при физическом пуске) до 25% от номинала, при котором начинается выработка электроэнергии и становится возможным первое включение турбогенератора в сеть. Такой уровень мощности необходим, чтобы парогенераторы вырабатывали достаточно пара для запуска турбины и её стабильной работы. Далее в рамках опытно-промышленной эксплуатации мощность постепенно доводится до номинальной, после чего блок переходит к коммерческой эксплуатации и двухлетней гарантийной эксплуатации.

АЭС «Тяньвань» — крупнейший проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине были подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны документы подписал Инжиниринговый дивизион «Росатома», с китайской — предприятия корпорации CNNC. Российская сторона выполнила проектирование «ядерного острова» и поставит ключевое оборудование для обоих блоков. Также были заключены исполнительные контракты: на технический проект и генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. Инжиниринговый дивизион отвечает за проектирование, поставку документации и оборудования для «ядерного острова», а также за сопутствующие услуги — авторский надзор, шеф-монтаж и шеф-наладку. Строительные работы на блоках № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.

Четыре ранее построенных энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 на Тяньваньской АЭС успешно эксплуатируются и поставляют в энергосистему Китая миллионы киловатт