В микрорайоне Восточный в Звенигороде открылась новая школа на 1100 учеников

Школа полностью укомплектована оборудованием и включает отдельный блок для начальных классов на 400 мест, а также секции для средней и старшей школы. Для занятий есть два спортивных зала, актовый зал, библиотека с информационным центорм, столовая и специальные лаборатории.

Ученики смогут углубленно изучать агрономию, медицину и информатику в специально оборудованных лабораториях и компьютерных классах. На территории школы создана площадка для проведения областного конкурса «Профессионалы» по направлению «Агрономия».

Для занятий спортом подготовлены футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для отдыха.