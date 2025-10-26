В Московской области открыта новая школа
В микрорайоне Восточный в Звенигороде открылась новая школа на 1100 учеников
Школа полностью укомплектована оборудованием и включает отдельный блок для начальных классов на 400 мест, а также секции для средней и старшей школы. Для занятий есть два спортивных зала, актовый зал, библиотека с информационным центорм, столовая и специальные лаборатории.
Ученики смогут углубленно изучать агрономию, медицину и информатику в специально оборудованных лабораториях и компьютерных классах. На территории школы создана площадка для проведения областного конкурса «Профессионалы» по направлению «Агрономия».
Для занятий спортом подготовлены футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для отдыха.
