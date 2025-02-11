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termometrix 11 февраля 2025, 09:20 11 Медучреждения

В Среднеуральске открыли поликлинику после капремонта

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 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

Взрослую поликлинику в Среднеуральске открыли после капремонта. Отремонтировать медучреждение площадью 3,4 тыс. кв. метров получилось благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.Для пациентов действуют семь терапевтических участков, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, диагностический блок. Поликлиника рассчитана на 235 посещений в смену, но фактически медики готовы принять и больше.

Это действительно значимое событие как для среднеуральцев, так и для коллектива больницы. В поликлинике есть все необходимое, чтобы пройти диспансеризацию, сделать прививку, посетить консультативные приемы узких специалистов. Здесь хорошо представлена диагностическая служба, есть флюорограф, маммограф, рентген-аппарат.

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Источник: https://oblgazeta.ru/infrastructure...onstruction/overhaul/2025/02/84477/

модернизация здравоохранения, Свердловская область
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