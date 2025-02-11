Отечественный ИИ занял второе место в мировом рейтинге

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Когнитив Пилот занял второе место в мировом рейтинге автопилотов для всех видов сельхозтехники на базе ИИ технологий.

Я понимаю, про такое писать скучно. Это же не Deep Seek за 5 млн.долларов. Это же просто какие-то русские пробились в одной из самых сложных тем Искусственного Интеллекта — автономном пилотировании наземного транспорта с ИИ на мировой олимп в период санкций, СВО, отмены и травли всего российского. Пробились обойди такие мировые корпорации как Джон Дирр и Кэйс Нью Холланд. И это второе место, оно на самом деле первее первого. Потому что на маркетинговую поддержку и распространение информации за рубежом нами было потрачено 0 долларов США. — говорится в официальном телеграмм-канале главы компании Ольги Уськовой.

Но вот официально:

В январе 2025 года аналитики международной компании Stats N Data опубликовали обзор глобального рынка систем автопилотирования для всех классов сельхозтехники. Впервые в ТОП-5 ведущих мировых компаний вошел российский разработчик искусственного интеллекта для автономного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies). Компания также оказалась единственным отечественным представителем в списке лидеров рынка. Напомним, ранее, Cognitive Pilot входила в ТОП-5 в более узких сегментах, а в рейтингах автопилотов для всех видов сельхозтехники располагалась между 10 и 14 местами. Кроме того, Cognitive Pilot сохранила место в ТОП-5 ведущих мировых разработчиков рынка систем автопилотирования для тракторов, наряду с такими брендами, как John Deere, Case IH, Trimble, в исследовании одного из ведущих мировых аналитических институтов — Market Research Intellect (США), которое вышло в первых числах февраля 2025 г.

Аналитики отмечают, что спрос на системы автономного управления сельхозтехникой растет во всем мире. Это связано с необходимостью сокращать расходы на ресурсы (удобрения, топливо, семена) и время выполнения работ, повышая эффективность сельского хозяйства. Техника с автопилотированием работает с высокой точностью, минимизируя перекрытия, снижая расход топлива и повышая урожайность, а также уменьшая нагрузку на операторов.

Среди ключевых факторов роста рынка аналитики выделяют:

Нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве.

Развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, повышающих точность и надежность систем.

Государственную поддержку «умного» сельского хозяйства, включая гранты и стимулы для внедрения новых технологий.

Одним из главных вызовов остается ограниченное подключение к интернету в сельской местности, что затрудняет работу систем, зависящих от GPS-навигации.

Также среди трендов отмечается переход к более компактным и умным машинам. Традиционно считалось, что чем крупнее техника, тем она эффективнее, но сейчас агрохозяйства всё чаще выбирают небольшие и манёвренные роботизированные решения, способные выполнять задачи с большей эффективностью.

Согласно оценкам агентства QYResearch, объем мирового рынка систем автопилотирования для сельхозтехники составляет более 53 млрд долларов и к 2030 году достигнет 180,62 млрд долларов, с ежегодным ростом на 4,9%.

Таким образом, Cognitive Pilot не просто вошла в мировой ТОП, но и доказала, что российские технологии могут конкурировать с лучшими мировыми решениями даже в условиях глобальных вызовов.

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