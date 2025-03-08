В 20 микрорайоне Зеленограда открылась обновленная поликлиника № 2 центральной больницы

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3 марта открылась после модернизации по новому московскому стандарту взрослая поликлиника в корпусе 2042. В ней появились кабинеты КТ и МРТ, которые начнут работу позже, и другое новое оборудование. Также в отремонтированные помещения вернулся из больницы круглосуточный взрослый травмпункт.

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© netall.ru

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