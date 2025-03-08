В 20 микрорайоне Зеленограда открылась обновленная поликлиника № 2 центральной больницы

termometrix 08 марта 2025, 07:43 63 Медучреждения
В 20 микрорайоне Зеленограда открылась обновленная поликлиника № 2 центральной больницыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
3 марта открылась после модернизации по новому московскому стандарту взрослая поликлиника в корпусе 2042. В ней появились кабинеты КТ и МРТ, которые начнут работу позже, и другое новое оборудование. Также в отремонтированные помещения вернулся из больницы круглосуточный взрослый травмпункт.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: www.netall.ru
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В Москве завершена реконструкции 82 городских поликлиник
Еще 119 поликлиники находятся в активной фазе реконструкции. Програ...; 1 городской поликлиники № 46 в Таганском районе.
-
Новый детский корпус Московского клинического центра «Коммунарка» принял первых пациентов
Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра &laqu...современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.
-
В Москве открылся новый комплекс клинического научного центра имени Логинова
Новый комплекс клинического научного центра имени Логинова открыли в М...н на 600 мест. В комплексе — современное оборудование.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix