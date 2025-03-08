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termometrix 08 марта 2025, 07:43 63 Медучреждения

В 20 микрорайоне Зеленограда открылась обновленная поликлиника № 2 центральной больницы

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 © netall.ru

3 марта открылась после модернизации по новому московскому стандарту взрослая поликлиника в корпусе 2042. В ней появились кабинеты КТ и МРТ, которые начнут работу позже, и другое новое оборудование. Также в отремонтированные помещения вернулся из больницы круглосуточный взрослый травмпункт.

 © netall.ru

 © netall.ru

 © www.netall.ru

 © www.netall.ru

 © www.netall.ru

 © www.netall.ru

 © www.netall.ru

 © netall.ru

 © netall.ru

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 © netall.ru

 © netall.ru

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 © netall.ru

 © netall.ru

 © netall.ru

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 © netall.ru

 © netall.ru

 © netall.ru

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Источник: www.netall.ru

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модернизация здравоохранения, Москва
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