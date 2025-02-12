В Омске запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560

В Омске запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560 в Омске.
— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-1560 имеет площадь обработки 1500×6000мм.
— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.
Станок плазменной резки ULTRAFLAME SBR-1560 © www.ультратерм.рф
— Газовый резак GCUT позволяет производить резку металла до 150мм.
— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-7, установленного на портале станка.
— Магнитное крепление плазмотрона.
Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560 © www.ультратерм.рф
— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки.
— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
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