В Омске запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560

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Запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560 в Омске.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-1560 имеет площадь обработки 1500×6000мм.

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT-1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

Станок плазменной резки ULTRAFLAME SBR-1560 © www.ультратерм.рф

— Газовый резак GCUT позволяет производить резку металла до 150мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-7, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1560 © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки.

— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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