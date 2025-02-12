ООО «БГ-Оптикс» (входит в состав ГК «Комплексные системы») постоянно ведет разработку с целью улучшения технических характеристик беспилотных летательных аппаратов.

БЛА «ФЕНИКС 3» был успешно протестирован в условиях реального боя и по техническим характеристикам подходит для уничтожения опорных пунктов противника, живой силы и легкобронированной техники.

При взлетной массе в 9,7 кг и грузоподъемности до 7 кг БЛА «ФЕНИКС 3» может использоваться для результативной работы по вражеским объектам и для организации снабжения и прикрытия наших штурмовых подразделений.

Выделенные бойцами преимущества БЛА «ФЕНИКС 3» — это дальность полета и возможность даже при столкновении с системами РЭБ продолжать боевую задачу и нести на себе разные по мощности припасы.

В настоящее время планируются активно использовать БЛА «ФЕНИКС 3» в зоне СВО, так как по сути коптер является улучшенным аналогом вражеского гексакоптера.

Подробнее в репортаже на телеканале «ЗВЕЗДА» (https://tvzvezda.ru/video/news/20252101422-H49Ih.html)

Улучшенные характеристики БЛА ФЕНИКС 3:

Крейсерская скорость — 42 км/ч;

Максимальная скорость — 72 км/ч;

Максимальная высота полёта — 3000 м;

Максимальная длительность полета -2 часa 15 мин;

Длина маршрута (за один вылет) -76 км;

Взлётная масса — 9,7 кг;

Максимальная грузоподъёмность — 7 кг.

Возможности БЛА «ФЕНИКС 3»:

Доставка и сброс груза : оперативная доставка малогабаритных грузов массой до 7 кг (взлетная масса летательного аппарата до 17 кг) на расстояние до 25 км с возвратом в точку вылета.

: оперативная доставка малогабаритных грузов массой до 7 кг (взлетная масса летательного аппарата до 17 кг) на расстояние до 25 км с возвратом в точку вылета. Круглосуточное наблюдение : с системой привязного питания в режиме «Мобильной пожарно- наблюдательной вышки».

: с системой привязного питания в режиме «Мобильной пожарно- наблюдательной вышки». Ретрансляция сигнала : обеспечение связи с удаленными БЛА через БЛА ретранслятор, расширение зоны уверенной подвижной связи на лесных пожарах.

: обеспечение связи с удаленными БЛА через БЛА ретранслятор, расширение зоны уверенной подвижной связи на лесных пожарах. Автономная работа : наличие систем автоматизации и автономного выполнения полётных миссий по заранее установленному маршруту. Патрулирование.

: наличие систем автоматизации и автономного выполнения полётных миссий по заранее установленному маршруту. Патрулирование. Многофункциональность : возможность применения широкого спектра целевых нагрузок для решения прикладных задач заказчика.

: возможность применения широкого спектра целевых нагрузок для решения прикладных задач заказчика. Мобильность: БЛА транспортируется в сложенном состоянии в специальном кофре (850×250×250 мм) одним человеком. Переводится в рабочее положение в течении 5 минут без дополнительного оборудования.

БЛА «ФЕНИКС 3» подходит для обеспечения непрерывного наблюдения за целью в режиме реального времени, доставки и сброса груза.

Справочно:

ООО «БГ-Оптикс» (входит в состав ГК «Комплексные системы») — российская научно-исследовательская производственная компания. Разработки компании занимают лидирующую позицию на рынке российских производителей по показателям надежности, что было подтверждено соответствием в сертифицированной системе качества (СМК), по национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и на совместных испытаниях с Министерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности России и Федеральной службой охраны России.

Ведущие разработки компании:

системы охраны периметров для обеспечения безопасности объектов большой и средней протяженности, линейного и площадного типа;

сигнализационные средства обнаружения, интегрирующиеся с системами охранного видеонаблюдения.

беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры «Феникс») совместимы с системой наземного наблюдения.

Компания осуществляет разработку и производство интеллектуальных систем и инновационного оборудования как гражданской направленности, так и для государственных (силовых) ведомств и служб.

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