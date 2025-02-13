В Астраханской области введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция

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Богдинская СЭС введена в эксплуатацию в Ахтубинском районе. Ее мощность составляет 60 МВт, а объем вложенных инвестиций превысил 5 млрд рублей. Это уже тринадцатая солнечная электростанция в этом регионе.

Объект построен в рамках соглашения, подписанного в 2023 году на международном форуме-выставке «Россия» с компанией «Юнигрин энерджи». Документ предусматривает запуск до 2027 года сетевых солнечных электростанций общей мощностью до 350 МВт на территории региона.

Астраханская область, где в год насчитывается более 200 солнечных дней, считается одним из лидеров РФ по объему производимой альтернативной электроэнергии. В регионе функционируют 12 солнечных электростанций суммарной установленной мощностью порядка 285 МВт, а также ветропарк общей установленной мощностью 340,2 МВт в Черноярском районе. Объем выработки энергии объектами возобновляемой энергетики увеличивается с каждым годом. Так, в 2023 году он составил 1 млрд 350,7 млн кВт-ч (33,6% от общего объема выработанной электрической энергии на территории Астраханской области).

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