Группа «РОСНАНО» изготовила уникальное дорожное покрытие для тяжелой техники

© rusnano.com

Сборно-разборное дорожное полотно создано с использованием эластичного резиново-полиуретанового композита. Оно обладает самым высоким коэффициентом трения среди альтернативных решений, выдерживает нагрузку до 80 тонн и подходит не только для колесной, но и для гусеничной техники. Вес композитных плит в 3,5 раза меньше железобетонных аналогов. Это свойство не только упрощает их транспортировку, но и существенно сокращает затраты на подготовку основания.

Строительство временных дорог и площадок хранения из композитов занимает значительно меньше времени и позволяет использовать их повторно. Это делает материал не только экологически, но и экономически выгодным решением для крупных инфраструктурных проектов.

Проект реализован для прохождения в удаленные и труднодоступные районы обслуживания.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен