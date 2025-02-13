Группа «РОСНАНО» изготовила уникальное дорожное покрытие для тяжелой техники

Группа «РОСНАНО» изготовила уникальное дорожное покрытие для тяжелой техникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сборно-разборное дорожное полотно создано с использованием эластичного резиново-полиуретанового композита. Оно обладает самым высоким коэффициентом трения среди альтернативных решений, выдерживает нагрузку до 80 тонн и подходит не только для колесной, но и для гусеничной техники. Вес композитных плит в 3,5 раза меньше железобетонных аналогов. Это свойство не только упрощает их транспортировку, но и существенно сокращает затраты на подготовку основания.
Строительство временных дорог и площадок хранения из композитов занимает значительно меньше времени и позволяет использовать их повторно. Это делает материал не только экологически, но и экономически выгодным решением для крупных инфраструктурных проектов.
Проект реализован для прохождения в удаленные и труднодоступные районы обслуживания.
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