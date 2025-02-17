© img.geliophoto.com

Предприятие расположенно в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края и является единственным на Дальнем Востоке России металлургическим заводом, которое производит сталь по электросталеплавильной технологии. Из этой стали делают сортовой прокат, который используется в промышленности, дорожной и строительной отраслях на внутреннем и внешних рынках. Металлопрокат «Амурстали» покупают все крупные строительные организации Дальнего Востока, предприятия в Китае и Юго-Восточной Азии.

Предприятие основано в 1935 году, а в 1942-м завод выдал первую продукцию. Сначала запустили мартеновские печи, затем прокатные станы. В 1967 году в составе «Амурстали» появился электросталеплавильный цех и установка непрерывной разливки стали мартеновского цеха. К 1973 году завод вышел на объём в 1 млн тонн стали в год. Сейчас «Амурсталь» — крупнейший налогоплательщик Хабаровского края. Здесь работает более 3000 человек, а продукция завода используется в крупнейших инфраструктурных объектах — например, на космодроме «Восточный», Амурском ГПЗ, судостроительном заводе «Звезда».

Завод состоит из нескольких подразделений и дочерних компаний, которые выполняют важные функции в производственной цепочке — от подготовки металлолома до выпуска готовой продукции — сортовой и слябовой заготовки.

1. Продукцию на «Амурстали» производят из металлолома. Цех подготовки лома (ЦПЛ) принимает, хранит, режет и прессует металлолом, который затем отправляется в электросталеплавильный цех.

© img.geliophoto.com

2. Ёмкость главной дуговой электросталеплавильной печи — 125 тонн. Печь работает при температуре до 1300 °C.

© img.geliophoto.com

3. Крановщик высыпает лом в печь. Сырьё, которое попадает в печь, называют шихта — это смесь подготовленных исходных материалов. Сырье смешивают в пропорциях, которые позволяют получить продукт с нужным химическим составом. После завалки сырья в печь опускают электроды, а затем включают высоковольтный выключатель и начинают период плавления.

© img.geliophoto.com

4. Мощность электрической дуги регулируется программно-адаптивным регулятором, которые перемещает электроды в вертикальной плоскости. Когда электрод перемещается вверх, длина дуги увеличивается, что приводит к увеличению напряжения и снижению силы тока.

© img.geliophoto.com

5. После этапа плавления в печи образуется слой металла и шлака. Шлак скачивают через шлаковую летку — рабочее окно.

© img.geliophoto.com

6.

© img.geliophoto.com

7. Агрегат «ковш-печь» (АКП) служит для доведения металла до заданной температуры и химического состава. Такие агрегаты используются в паре с дуговыми печами, конвертерами и мартеновскими печами. При выпуске металла в ковш отдаются раскислители, шлакообразующие и легирующие материалы. Использование агрегатов «ковш-печь» позволило вынести из плавильных агрегатов восстановительный период и доводку металла, что резко повысило производительность сталеплавильного производства.

© img.geliophoto.com

8. Выпуск металла в агрегат «ковш-печь». Жидкий полупродукт из дуговой печи поступает на агрегат «ковш-печь» и далее на одну из машин непрерывного литья заготовок. Нагрев металла на АКП происходит по тому же принципу, как в дуговых печах, но при меньшей мощности — тепло здесь расходуется только на расплавление вводимых материалов и поддержание температуры расплавленного металла.

Во время обработки через днище ковша металл продувают инертным газом, чтобы перемешать его и сделать химический состав и температуру более однородными. Кроме того, продувка помогает вывести неметаллические включения. После достижения заданных значений по химическому составу и температуре, ковш с металлом передают на обработку или разливку на другие агрегаты.

© img.geliophoto.com

9. Сортовая шестиручьевая машина непрерывного литья заготовок по-другому называется установкой непрерывной разливки стали. Но первое название точнее, так как машину можно использовать для литья и других сплавов, а не только стали.

© img.geliophoto.com

10. Жидкая сталь непрерывно заливается в форму с жидким охлаждением — такие формы называются кристаллизаторами. Перед началом заливки в кристаллизатор вводится «затравка» — дно для первой порции металла. Когда металл твердеет, затравку вытягивают из кристаллизатора вместе с формирующимся слитком. Металл продолжает поступать в форму — и слиток непрерывно наращивается.

© img.geliophoto.com

11.

© img.geliophoto.com

12. В кристаллизаторе затвердевают только поверхностные слои, внутри металл остаётся жидким — поэтому за кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения, называемую также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате форсированного поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению.

© img.geliophoto.com

13. Этот процесс позволяет получать слитки неограниченной длины. По сравнению с разливкой в изложницы резко уменьшается потеря металла на обрезку концов слитков. А ещё благодаря непрерывности литья и кристаллизации достигается максимальная равномерность структуры слитка по всей его длине.

© img.geliophoto.com

14.

© img.geliophoto.com

15. Электросталеплавильный цех «Амурстали» производит непрерывную квадратную заготовку, из которой на следующих этапах производят сортовой прокат.

© img.geliophoto.com

16. Часть продукции электросталеплавильного цеха отправляется заказчикам в виде слябов — металлических квадратных заготовок. Остальное перерабатывается в сортопрокатном цехе.

© img.geliophoto.com

17. Сортопрокатный цех «Амурстали» выпускает широкий ассортимент продукции — арматуру нескольких типов, катанку, проволоку, уголки.

© img.geliophoto.com

18. Мощность сортопрокатного цеха — 500 000 тонн продукции в год.

© img.geliophoto.com

19. Непрерывный мелкосортно-проволочный стан горячей прокатки проволочным блоком и автоматизированными линиями отделки сорта и катанки. На стане производят прокат в прутках и бунтах (мелкосортный прокат простой формы, арматура).

© img.geliophoto.com

20.

© img.geliophoto.com

21. Раскалённая катанка.

© img.geliophoto.com

22. Катанка производится из низколегированной стали обыкновенного качества. В дальнейшем используется для упаковки, изготовления проволоки, метизов.

© img.geliophoto.com

23. Арматура — один из видов продукции сортопрокатного цеха. Завод выпускает несколько классов арматуры, которая в основном используется для изготовления железобетонных конструкций.

© img.geliophoto.com

24. В 1996 году на «Амурстали» полностью завершено мартеновское производство. Сейчас на предприятии используются современные электродуговые печи, которые позволяют контролировать химический состав и физические свойства заготовок.

© img.geliophoto.com

25. Изначально завод должен был работать на местном сырье — для этого планировалось организовать рудники и обогатительные фабрики.

© img.geliophoto.com

26.

© img.geliophoto.com

27.

© img.geliophoto.com

28.

© img.geliophoto.com

29. Сечение заготовки 125×125 мм.

© img.geliophoto.com

30.

© img.geliophoto.com

31. В июне 2020 года завод «Амурсталь» включили в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

© img.geliophoto.com

32.

© img.geliophoto.com

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен