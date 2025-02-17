«Амурсталь» — единственный металлургический завод на Дальнем ВостокеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Предприятие расположенно в городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края и является единственным на Дальнем Востоке России металлургическим заводом, которое производит сталь по электросталеплавильной технологии. Из этой стали делают сортовой прокат, который используется в промышленности, дорожной и строительной отраслях на внутреннем и внешних рынках. Металлопрокат «Амурстали» покупают все крупные строительные организации Дальнего Востока, предприятия в Китае и Юго-Восточной Азии.
Предприятие основано в 1935 году, а в 1942-м завод выдал первую продукцию. Сначала запустили мартеновские печи, затем прокатные станы. В 1967 году в составе «Амурстали» появился электросталеплавильный цех и установка непрерывной разливки стали мартеновского цеха. К 1973 году завод вышел на объём в 1 млн тонн стали в год. Сейчас «Амурсталь» — крупнейший налогоплательщик Хабаровского края. Здесь работает более 3000 человек, а продукция завода используется в крупнейших инфраструктурных объектах — например, на космодроме «Восточный», Амурском ГПЗ, судостроительном заводе «Звезда».
Завод состоит из нескольких подразделений и дочерних компаний, которые выполняют важные функции в производственной цепочке — от подготовки металлолома до выпуска готовой продукции — сортовой и слябовой заготовки.
1. Продукцию на «Амурстали» производят из металлолома. Цех подготовки лома (ЦПЛ) принимает, хранит, режет и прессует металлолом, который затем отправляется в электросталеплавильный цех.
2. Ёмкость главной дуговой электросталеплавильной печи — 125 тонн. Печь работает при температуре до 1300 °C.
3. Крановщик высыпает лом в печь. Сырьё, которое попадает в печь, называют шихта — это смесь подготовленных исходных материалов. Сырье смешивают в пропорциях, которые позволяют получить продукт с нужным химическим составом. После завалки сырья в печь опускают электроды, а затем включают высоковольтный выключатель и начинают период плавления.
4. Мощность электрической дуги регулируется программно-адаптивным регулятором, которые перемещает электроды в вертикальной плоскости. Когда электрод перемещается вверх, длина дуги увеличивается, что приводит к увеличению напряжения и снижению силы тока.
5. После этапа плавления в печи образуется слой металла и шлака. Шлак скачивают через шлаковую летку — рабочее окно.
6.
7. Агрегат «ковш-печь» (АКП) служит для доведения металла до заданной температуры и химического состава. Такие агрегаты используются в паре с дуговыми печами, конвертерами и мартеновскими печами. При выпуске металла в ковш отдаются раскислители, шлакообразующие и легирующие материалы. Использование агрегатов «ковш-печь» позволило вынести из плавильных агрегатов восстановительный период и доводку металла, что резко повысило производительность сталеплавильного производства.
8. Выпуск металла в агрегат «ковш-печь». Жидкий полупродукт из дуговой печи поступает на агрегат «ковш-печь» и далее на одну из машин непрерывного литья заготовок. Нагрев металла на АКП происходит по тому же принципу, как в дуговых печах, но при меньшей мощности — тепло здесь расходуется только на расплавление вводимых материалов и поддержание температуры расплавленного металла.
Во время обработки через днище ковша металл продувают инертным газом, чтобы перемешать его и сделать химический состав и температуру более однородными. Кроме того, продувка помогает вывести неметаллические включения. После достижения заданных значений по химическому составу и температуре, ковш с металлом передают на обработку или разливку на другие агрегаты.
9. Сортовая шестиручьевая машина непрерывного литья заготовок по-другому называется установкой непрерывной разливки стали. Но первое название точнее, так как машину можно использовать для литья и других сплавов, а не только стали.
10. Жидкая сталь непрерывно заливается в форму с жидким охлаждением — такие формы называются кристаллизаторами. Перед началом заливки в кристаллизатор вводится «затравка» — дно для первой порции металла. Когда металл твердеет, затравку вытягивают из кристаллизатора вместе с формирующимся слитком. Металл продолжает поступать в форму — и слиток непрерывно наращивается.
11.
12. В кристаллизаторе затвердевают только поверхностные слои, внутри металл остаётся жидким — поэтому за кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения, называемую также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате форсированного поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению.
13. Этот процесс позволяет получать слитки неограниченной длины. По сравнению с разливкой в изложницы резко уменьшается потеря металла на обрезку концов слитков. А ещё благодаря непрерывности литья и кристаллизации достигается максимальная равномерность структуры слитка по всей его длине.
14.
15. Электросталеплавильный цех «Амурстали» производит непрерывную квадратную заготовку, из которой на следующих этапах производят сортовой прокат.
16. Часть продукции электросталеплавильного цеха отправляется заказчикам в виде слябов — металлических квадратных заготовок. Остальное перерабатывается в сортопрокатном цехе.
17. Сортопрокатный цех «Амурстали» выпускает широкий ассортимент продукции — арматуру нескольких типов, катанку, проволоку, уголки.
18. Мощность сортопрокатного цеха — 500 000 тонн продукции в год.
19. Непрерывный мелкосортно-проволочный стан горячей прокатки проволочным блоком и автоматизированными линиями отделки сорта и катанки. На стане производят прокат в прутках и бунтах (мелкосортный прокат простой формы, арматура).
20.
21. Раскалённая катанка.
22. Катанка производится из низколегированной стали обыкновенного качества. В дальнейшем используется для упаковки, изготовления проволоки, метизов.
23. Арматура — один из видов продукции сортопрокатного цеха. Завод выпускает несколько классов арматуры, которая в основном используется для изготовления железобетонных конструкций.
24. В 1996 году на «Амурстали» полностью завершено мартеновское производство. Сейчас на предприятии используются современные электродуговые печи, которые позволяют контролировать химический состав и физические свойства заготовок.
25. Изначально завод должен был работать на местном сырье — для этого планировалось организовать рудники и обогатительные фабрики.
26.
27.
28.
29. Сечение заготовки 125×125 мм.
30.
31. В июне 2020 года завод «Амурсталь» включили в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.
32.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
17.02.2512:21:48