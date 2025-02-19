Сеченовский центр материнства и детства открылся после масштабной модернизации

© sechenov.ru

Модернизация Клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства преобразовала ее из родильного дома в федеральный перинатальный центр. Капитальный ремонт и полное переоснащение современным оборудованием заняли около двух с половиной лет. Исторический облик здания, построенного в 1889 году и признанного объектом культурного наследия, сохранили, в то же время сделав все отделения современными и удобными.

Видеорепортаж

Сеченовский центр материнства и детства включает в себя все структурные подразделения, которые необходимы, чтобы роды прошли не только комфортно, но и безопасно. Есть отделение анестезиологии и реанимации, отделение выхаживания новорожденных, возможность совместного пребывания матери и ребенка. Папы и другие члены семьи могут присутствовать на родах.

Важно и то, что в центре помогают женщинам становиться матерями — для этого работают гинекологическое отделение и отделение вспомогательных репродуктивных технологий, оснащенные современным оборудованием.

До капитального ремонта в клинике можно было принимать 2,5 тысячи родов в год, а теперь эта цифра вырастет до 4 тысяч. А дети могут наблюдаться в центре от рождения до совершеннолетия.

© sechenov.ru

© sechenov.ru

© sechenov.ru

© sechenov.ru

© sechenov.ru

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