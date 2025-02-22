Берег Мелеуза в Башкирии

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По проекту Института развития городов и сел Башкортостана и бюро Affinum в Мелеузе благоустроена набережная одноименной реки, которая играет роль центрального объекта города. Событийную площадь и торговые павильоны дополнил тихий променад, выходы к реке и детские площадки среди деревьев.

Город Мелеуз — официальная «точка входа» туристов в национальные парки Башкортостана. Каждый год здесь останавливаются тысячи гостей, которые приезжают посмотреть такие природные достопримечательности как Нугушское водохранилище.Точкой роста для города выбрано пространство набережной реки Мелеуз, которая делит город на две части и одновременно выполняет функцию центра города: здесь сосредоточены главные точки притяжения — центральная площадь и административные здания, Дворец культуры, школа искусств и Дворец спорта, торговые центры и центральный рынок.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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