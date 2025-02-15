Благоустроен исторический центр Белебея в Башкирии

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Город Белебей находится на Сибирском тракте — историческом сухопутном маршруте, который пролегал через Сибирь и достигал Китая. Сюда приезжали купцы из других регионов России, запускали проекты, которые покрывали нужды местного населения в медицине, просвещении и культуре. Место было известно ярмарками. Исторический центр, сохранивший эту историю — это ансамбль из Тюремного замка и Торговых рядов.

Каменное здание Тюремного замка построено в годы Пугачевского восстания (XVIII век) как пересыльная тюрьма. В 1910-1911 годах место перестроили, позднее здесь были оборудованы своя электростанция, столярная мастерская, кузница, библиотека. В начале XX века в квартале построили Торговые ряды — комплекс из 16 торговых зданий и их складов, сложенных из кирпича высокого качества одного из 11 кирпичных заводов Белебеевского уезда. До 2019 года в здании замка располагался отдел МВД России по Белебеевскому району, позже он закрылся, а территорию огородили заборами, завесили рекламными баннерами, появились заросли деревьев. В зданиях торговых рядов до реализации проекта благоустройства преимущественно располагались строительные магазины.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Одна из главных идей проекта — объединение территории, на которой расположены детский сад, церковь, объекты культурного наследия, парковка и привычные пешеходные маршруты. Для этого убрали заборы и бережно зонировали пространство с помощью существующего ландшафта и деревьев. Это визуально открыло территорию Тюремного замка и сделало ее просматриваемой, подчеркнуло связь между другими объектами культурного наследия (церковь Михаила Архангела, филиал СамГТУ), с природными территориями города (гора Долгая, на которую открываются виды из квартала).

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

На месте гаражей и складов напротив Тюремного замка организовали площадь для неформального общения, проведения событий и образовательных занятий. У нее «свободная» планировка.

© i.archi.ru

Навес-мастерская является площадкой для событий, а также обеспечивает повседневную жизнь площади. Структура здания Тюремного замка стала основой формы павильона.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

На площади посажены березы, которые напоминают о традиции высаживать такие деревья вдоль Сибирского тракта. Большой стол — место для совместных обедов, творчества, ярмарок мастеров. По площади проходит интерактивный маршрут о Сибирском тракте, торговле и культурном обмене между востоком и западом, и ролью, которую Белебей играл в этой большой истории. Маршрут создан совместно со школьниками и краеведами.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Еще один маршрут — образовательный — сформирован «верстовыми столбами». Они связывают среду квартала в единое пространство и рассказывают о событиях и личностях, которые повлияли на становление Белебея. Здесь используется характерный геометрический узор верстовых столбов. Инициаторами маршрута стали жители города.

© i.archi.ru

Детская площадка состоит из четырех «комнат», которые помогают ребенку выбрать занятие по душе. А еще в деталях много отсылок к истории места — деревянным домам, природе. Первая «комната» — для активного движения: батуты, лазалки, качели. Вторая развивает воображение: здесь есть лабиринт и игровые холмы, отсылающие к Белебеевской возвышенности. Также есть пространство, где можно взаимодействовать с текстурами и запахами, отдохнуть в гамаке или под навесом.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Сейчас здание Тюремного замка пустует, но предпринимаются попытки переосмыслить место, в том числе проект «Квартал Тюремного замка» предложил пошаговую активацию квартала как туристического и культурно-образовательного кластера.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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