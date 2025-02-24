«Петрозаводскмаш» активно внедряет цифровые технологии в производство оборудования для АЭС

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«Петрозаводскмаш» ввел в промышленную эксплуатацию модернизированный горизонтально-расточный центр для обработки крупногабаритных деталей. На этом оборудовании производятся корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), используемых на всех АЭС российского дизайна. В рамках модернизации была установлена современная электронная система управления и высокоточная измерительная система. Благодаря внедрению цифровых технологий, производительность станка увеличилась на 20%.

© atommedia.online

— «Петрозаводскмаш» — лидер по внедрению новейших технологий и идет на шаг впереди большинства отечественных производств. Это стало возможным во многом благодаря Правительству Карелии и лично Главе республики Артуру Парфенчикову. Тесное взаимодействие с регионом началось задолго до того, как государственная поддержка машиностроителей стала трендом в российской экономике, а сегодня в условиях роста мирового спроса на ядерную энергетику и курсе на укрепление технологического суверенитета и вовсе играет определяющую роль. Преференции позволяют заводу обновлять станочный парк и расширять производственные мощности для выполнения масштабной программы «Росатома» по строительству АЭС, — отметил Игорь Котов.— Модернизация производства, а также все преференции и господдержка, которую мы оказываем заводу, возвращаются сторицей. Только за прошлый год «Петрозаводскмаш» отгрузил готовой продукции на 40% больше, чем в 2023 году. Это на 23% увеличило налоговые отчисления завода в бюджет республики, — отметил Глава Карелии. - Огромная благодарность руководству завода и всему трудовому коллективу! Благодаря вам «Петрозаводскмаш» сегодня — это флагман российского машиностроения.

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