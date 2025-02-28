Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» открылась в Подмосковье

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Теперь госпиталь располагается в отдельном просторном трехэтажном здании площадью 1,1 тыс. кв. м. Он разделен на два больших крыла — взрослое и детское, также есть отдельный вход и блок для пациентов с температурой и ОРВИ.

В медучреждении будут работать свыше 30 специалистов, в том числе узкого профиля и терапевты, педиатры, эндокринологи, кардиологи, офтальмологи. Еще клиника оснащена современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом нового поколения, УЗИ аппаратами экспертного класса и оборудованием для функциональной диагностики.

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