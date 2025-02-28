В Нальчике открылся новый спортивный ледовый комплекс «Нальчик-арена»

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Это первая полноценная ледовая арена в Кабардино-Балкарии. В спорткомплексе созданы все условия для проведения соревнований межрегионального и всероссийского уровня.Открытие комплекса приурочили ко Дню защитника Отечества и посвятили участникам СВО.

Комплекс построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Площадь — 4000 квадратных метров.

На первом этаже — каток размером 28 на 56 метров, на втором — помещения для тренировок: залы для фитнеса и индивидуальной силовой подготовки, зона для соревнований и холл с подъемником. Комплекс рассчитан на пребывание 317 зрителей и 77 спортсменов.

Ледовая арена находится на прибрежной территории реки Нальчик недалеко от «Солнечного города» и спорткомплекса «Нальчик».

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