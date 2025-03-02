В Тюмени открыли ледовый спортивный клуб «Эскимо»

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Ледовый спортивный клуб «Эскимо» открыли по ул. Институтской в Тюмени. Инвестор — «Технодом-спорт» вложили в реализацию проекта более 100 млн рублей. Новый спорткомплекс предназначен для занятий фигуристов, хоккейных команд и массовых катаний. Есть залы для проведения комплекса разминок, отработки бросковой техники, тренажерный зал, дополнительные раздевалки. Концепция клуба такая — это арендная площадка для инструкторов. Это популярная схема реализации спортивных проектов. Также будет большой кластер проката инвентаря. Он станет доступным всем гостям, в том числе тем, кто гуляет в экопарке «Затюменский»

© t-l.ru

© t-l.ru

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