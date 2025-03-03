«Россети» реконструировали уникальные спецпереходы ЛЭП через Иртыш в Западной Сибири

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Специалисты компании «Россети Тюмень» завершили масштабную реконструкцию специальных переходов воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Горная — Косач» и «Горная — Уват» через реку Иртыш в северной части Тюменской области. Эти линии играют ключевую роль в обеспечении электроэнергией Уватского района, крупнейшего в регионе, а также поддерживают работу трубопроводной системы, соединяющей месторождения Западной Сибири с нефтеперерабатывающими заводами в Центральной России. Общая стоимость работ превысила 950 миллионов рублей.

Особенности проекта

Масштаб работ: Установлено более 13 км провода.

Возведено 11 опор высотой до 94 метров (сопоставимо с 30-этажным домом).

Смонтировано более 2,5 тысяч изоляторов, 160 птицезащитных устройств и 108 сигнальных шаров-маркеров. Климатические вызовы:Река Иртыш, являющаяся одним из самых северных водных путей России, характеризуется сложными природными условиями. Ледоход может длиться несколько недель, а толщина льда достигает одного метра. Для защиты опор ЛЭП от повреждений использовались габионные конструкции, состоящие из стального каркаса и наполнителя. Защита от паводков:Чтобы предотвратить размыв береговой линии во время паводков, энергетики укрепили 200 метров берега с помощью шпунтовых свай.

Технические решения

Спецпереходы ЛЭП через Иртыш представляют собой сложные инженерные сооружения, требующие индивидуального подхода к проектированию и строительству. Учитывались особенности грунта, климатические условия и необходимость обеспечения долговечности конструкций. Оборудование, используемое на линиях, устойчиво к сильным ветрам и экстремальным морозам, характерным для региона.

Значение проекта

Реконструкция переходов ЛЭП через Иртыш имеет стратегическое значение для энергоснабжения Уватского района и поддержания работы нефтепроводной инфраструктуры. Это также часть масштабной программы «Россетей» по модернизации энергомостов в сложных климатических условиях.

Другие крупные проекты «Россетей»

Компания активно реализует проекты по всей России, включая:

Реконструкцию перехода через судоходную протоку Мулка в Югре.

Ремонт энергомоста через реку Амур на Дальнем Востоке.

Возведение перехода через реку Туба в Сибири.

Регулярный мониторинг технического состояния объектов позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты, предотвращая возможные аварии и перебои в электроснабжении.

Этот проект подчеркивает важность развития энергетической инфраструктуры в труднодоступных регионах России, где надежное энергоснабжение критически важно для экономики и социальной сферы.

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