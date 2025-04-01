«Россети» установили цифровую систему контроля метеонагрузок на ключевых ЛЭП Средней Волги

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги завершил проект по внедрению цифрового оборудования мониторинга метео — и гололедных нагрузок на 14 линиях электропередачи 220-500 кВ, от которых зависит надежное электроснабжение потребителей в Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, Республиках Марий Эл и Чувашия, а также энергетические связи регионов Поволжья. Новое оборудование позволит контролировать состояние ЛЭП в режиме реального времени и оперативно принимать меры для предотвращения нештатных ситуаций. Инвестиции в проект составили 60,5 млн. рублей.

Особое внимание уделено оснащению линий 500 кВ, участвующим в схеме выдачи мощности объектами генерации Поволжья, осуществляющими транзит электроэнергии между энергосистемами регионов Поволжья и Центра. Работы проведены на ЛЭП «БАЭС — Ключики», «Вешкайма — Ключики», «Вешкайма — Пенза-2», «Тамбовская — Пенза-2», «Вешкайма — Арзамасская», «ЧеГЭС — Помары». Также мероприятия выполнены на линии, осуществляющей перетоки мощности в энергосистему Республики Татарстан.

Энергетики смонтировали на ЛЭП 33 поста мониторинга окружающей среды, оснащенных 155 датчиками гололедной нагрузки, температуры воздуха, проводов и грозотросов, скорости и направления ветра. По каналам цифровой связи вся информация передается в Центр управления сетями филиала, где принимается оперативное решение о необходимости плавки гололеда на ЛЭП или об устранении возникшей экстренной ситуации.

Общая протяженность ЛЭП, на которых установлена информационная система контроля и мониторинга окружающей среды составляет порядка 2000 километров.

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