Путепровод в челябинском поселке Новосинеглазово открыт
В поселке Новосинеглазово в Советском районе Челябинска полностью завершено строительство путепровода. Теперь автомобили и общественный транспорт проезжают над железнодорожными путями, а жители забыли о часовых пробках перед закрытым шлагбаумом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Объект возведен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Необходимость в путепроводе появилась давно. Единственная дорога в поселок, проходившая через железнодорожные пути, не справлялась с растущим потоком машин. К тому же водители постоянно стояли в пробках из-за проходящих поездов. Теперь же путь из Челябинска в Новосинеглазово и обратно стал заметно быстрее, комфортнее и безопаснее.
Рабочее движение по путепроводу запустили два месяца назад. Теперь путепровод сдан в эксплуатацию.
В ходе работ обустроили тротуары и установили новое освещение на всем участке, уложили тактильную плитку и оборудовали площадки отдыха для маломобильных граждан. Также появились новые остановки общественного транспорта и удобные съезды. Общая протяженность сооружения с учетом подъездных путей — более 600 метров. Длина самого путепровода — 90 метров.
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