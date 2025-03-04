ГК «Синтез ОКА» проводит модернизацию производства этаноламинов

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Группа компаний «Синтез ОКА» проводит модернизацию установки оксиэтилирования жирных спиртов (ОЭЖС), сообщил технический директор компании Роман Колтун. Обновленная установка начала функционировать в 2024 году, и за время ее эксплуатации у предприятия появились предложения по повышению ее эффективности. Эти идеи будут переданы проектировщику — ЗАО «Нефтехимпроект».

Мощность модернизированного производства ОЭЖС достигла 30 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели до 2024 года. Работы по модернизации стартовали в 2021 году и включали создание современной инженерной инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проект составил 450 миллионов рублей.

ОЭЖС используются в качестве сырья для производства бытовой и автохимии, косметики, а также в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной, горнорудной отраслях и при изготовлении синтетических волокон.

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