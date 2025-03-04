Производство экскаваторов. Корпусирование микросхем в Воронеже. Масштабное техперевооружение на УВЗ

Новые заводы и модернизированные производства в России за февраль 2025 года. В Воронеже началось корпусирование микросхем. Богдинская СЭС введена в эксплуатацию в Ахтубинском районе. На Ямале открыли Арктический испытательный центр БПЛА. На УВЗ ведется масштабное техперевооружение. Также расскажем про Специальный инвестиционный контракт. По нему начнется выпуск важной импортозамещающей продукции — одноковшовых гусеничных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:08 — На ЧМЗ запустили участок по производству комплектующих для активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300

0:47 — «Промет-Урал» запустил в Свердловской области новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования

1:18 — Богдинская СЭС введена в эксплуатацию в Ахтубинском районе.

2:08 — В Королеве запустили новое производство кабельно-проводниковой продукции и щитового оборудования

2:37 — На Ямале открыли Арктический испытательный центр БПЛА

3:21 — В Новосибирске запустили производство сверхлегких конструкций для летательных аппаратов

4:04 — На Уралвагонзаводе ведется масштабное техперевооружение

4:58 — Саранский завод «Эм-Кат» запустил серийное производство деталей для сельхозтехники

5:49 — В Воронеже началось корпусирование микросхем для гражданской промышленности

6:36 — Челябинский завод «ДСТ-Урал» запустит производство экскаваторов

7:20 — Демиховский завод увеличил производство редукторов для электропоездов

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